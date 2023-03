Rali de Gondomar: segunda prova ‘dos’ Promo e Start Norte de Ralis | AutoSport

Realiza-se este fim de semana, dias 25 e 26 de março, o 17º Rali de Gondomar, segunda prova dos Campeonatos Promo Norte de Ralis e Start Norte de Ralis. A prova disputa-se em pisos de asfalto tem 9 especiais, e tem 49 inscritos

Em paralelo realiza-se também o Gondomar Motorshow Racing, um evento que inclui as disciplinas de Show Drift, Show Kartcross, exposição de veículos, passeio de veículos clássicos, e ainda DJ party, rali kids, kids fun zone, ação solidária, pintura inclusiva, sensibilização animal, e cerimónia de entrega de prémios com momento musical.

O Rali de Gondomar, que nasceu em 2006, tem em 2023, a sua 17.ª Edição, sendo que o dia 25 de março será marcado pela Super Especial que arrancará com o primeiro carro às 21h00. Dia 26 de março, as viaturas arrancam às 09h51 na PE (Branzelo), seguindo para a PE (Medas) com uma dupla passagem, regressando posteriormente à zona de Assistência pelas 13h46. Da parte da tarde seguem novamente para o alto do concelho, com início pelas 14h11 para uma dupla passagem na PE (Ag. Sousa) e na PE (Covelo), regressando para a cerimónia de entrega de prémios pelas 17h30.

Horário

Sexta-feira 24 de março

PEC1 SSS Gondomar é Desporto A 1.70 km 21:00

Sábado 25 de março

PEC2 SSS Gondomar é Desporto B 1.70 km 21:10

PEC3 Branzelo 1 7.80 km 09:51

PEC4 Medas 1 5.70 km 10:34

PEC5 Branzelo 2 7.80 km 11:12

PEC6 Medas 2 5.70 km 11:55

PEC7 Branzelo 3 7.80 km 12:33

Domingo 26 de março

PEC8 Aguiar de Sousa 1 5.35 km 14:44

PEC9 Covelo 5.30 km 15:22

PEC10 Aguiar de Sousa 2 5.35 km 16:00