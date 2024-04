Rali Alitém/Sabril: troços “à Mundial”…

Sob a batuta organizativa da Escuderia de Castelo Branco, vai para a estrada já nos próximos dias 4 e 5 de Maio a edição e 2024 do Rali Alitém/Sabril, terceira prova da temporada do Campeonato Start Centro de Ralis. São esperadas mais de três dezenas de equipas para aquele que poderá ser o único duelo do campeonato em pisos de terra.

Como não se fartam de dizer os pilotos que competiram nas edições anteriores do Rali Alitém/Sabril, os troços cronometrados da prova são “à Mundial”, com características que os aproximam das icónicas estradas finlandesas, permitindo “voar baixinho” nos traçados bem preservados que, como sempre, transformarão o

concelho de Pombal, em especial, as freguesias de Alitém, Albergaria dos Doze, S. Simão de Litém e Santiago de Litém nos palcos privilegiados de uma prova capaz de entregar um espetáculo único as equipas e aos aficionados da modalidade.

A prova, organizada pela Escuderia Castelo Branco e que conta com o apoio institucional do Município de Pombal será a terceira do calendário de provas do Campeonato Start Centro de Ralis e, previsivelmente, a única prova deste campeonato a ser disputada em pisos de terra.

Quanto à sua estrutura competitiva, o Rali Alitém /Sabril 2024 abrirá as hostilidades competitivas com a disputa da primeira passagem pela classificativa de S. Simão de Litém, num novo figurino, com início aprazado para as 15:15 de sábado, nas instalações da pedreira da Sabril, junto a Albergaria dos Doze, terminando na famosa pista TT do Arnal, junto ao parque de assistência. São 9 km, repetidos duas vezes, com reagrupamento em Albergaria dos Doze, novamente nas instalações da pedreira da Sabril.

Depois, será tempo de a “armada” presente no rali rumar ao Parque de Assistência, terminando o primeiro dia de competição com a já tradicional Super Especial de Pombal, repetida duas vezes pelos concorrentes, com início às 21 horas. O desafio, percorrido em pleno coração da cidade de Pombal, terá cerca de 1600 metros de extensão.

Descanso cumprido e, no domingo pela manhã, às 10:20, arrancará a última e decisiva tirada do Rali Alitém/Sabril 2024. Pela frente, as equipas terão as especiais de Albergaria dos Doze e Santiago de Litém, numa distância global de 23,18 km, que repetem na parte da tarde, a partir das 14h10m.

O Rali terminará, como tradicionalmente, em Albergaria dos Doze, onde, por volta das 16:30 será realizada a cerimónia de consagração dos vencedores, prevista para o Largo da Igreja Velha.

“Enquanto clube organizador, nunca nos cansaremos de realçar a qualidade e excelência destas classificativas”, afirma Nuno Almeida Santos, diretor de prova, que enfatizou ainda “a enorme importância do apoio do Município de Pombal, da União de freguesias de Alitém, da Freguesia de Abiul e da Associação TT do Arnal, que acolhem o rali e têm contribuído, juntamente com a Sabril, bem como outros patrocinadores, de forma decisiva para que a prova possa ser um sucesso”.

O clube organizador tem “a expectativa de uma lista de inscritos com muita qualidade, juntando aos pilotos que estão a discutir os dois títulos, absoluto e 2RM, do Campeonato Start Centro de Ralis, alguns especialistas em pisos de terra que não deixarão de querer estar presentes no rali, permitindo acreditar que o fim de semana de 4 e 5 de Maio será de grande competição e espetáculo garantido”, deixando Nuno Almeida Santos um convite para que “os apaixonados pelo automobilismo venham ver o rali, apelando, desde já, para que o façam respeitando as instruções da organização, das forças de segurança e autoridades policiais. Garantir a segurança de todos é uma prioridade!”.

A organização irá disponibilizar toda a informação acerca do rali, nomeadamente através da aplicação Informática “Sportity”, onde é possível saber horas e locais para assistir à competição, acompanhar resultados, aceder à informação do Rali.

A aplicação informática “WAZE”, irá disponibilizar informação acerca dos constrangimentos de transito ao longo do fim de semana, no concelho de Pombal, nas proximidades e nos locais onde a prova irá decorrer.