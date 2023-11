Ernesto Cunha estreou-se com o Citroën C3 Rally2: “foi um rali de teste” | AutoSport

Foi com condições climatéricas desafiantes que Ernesto Cunha e Rui Raimundo fizeram a estreia do seu novo Citroën C3 Rally2 no Rali de Viana do Castelo – Cidade Europeia do Desporto. Numa jornada onde o principal objetivo era realizar os primeiros quilómetros com o carro que irá acompanhar a dupla em 2024, a adaptação revelou-se positiva e o 3º lugar na prova foi positivo para uma estreia absoluta.

Após alguns quilómetros de testes no novo Citroën C3 Rally2, Ernesto Cunha e Rui Raimundo partiam em condições desafiantes para o Rali de Viana do Castelo – Cidade Europeia do Desporto. Uma evolução gradual desde os primeiros quilómetros foi traduzindo confiança à dupla, que rapidamente se fixou no 3º lugar da classificação geral, chegando mesmo a passar pelo 2º posto até à PEC 5. Ernesto Cunha mostra-se positivo com a estreia: “Este foi essencialmente um rali de teste para termos as primeiras sensações com o novo carro. Conseguimos recolher dados importantes em condições de chuva e o resultado era algo secundário na abordagem à prova, mas estamos contentes com esta adaptação em contexto real.”

O piloto refere ainda que: “Era importante terminar o ano com uma experiência positiva, pois os frutos de um teste durante uma prova real são sempre mais produtivos. Vamos agora focar-nos numa boa entrada em 2024 e trabalhar para conhecermos o carro da melhor forma.”

Estão assim “lançados os dados” para a temporada de 2024, onde Ernesto Cunha e Rui Raimundo, deixam para trás uma evolução progressiva de três anos nas Duas Rodas Motrizes do Campeonato de Portugal de Ralis, com um título de Campeões nesta classe. A preparação para o novo desafio segue o seu calendário normal, com a habitual pausa de Inverno antes do arranque da nova época.