Entrevista a Pedro Pereira: “acho que um troféu com um Rally5 seria uma grande mais valia…” | AutoSport

Pedro Pereira é um jovem piloto de ralis que se estreou a vencer no recente Rallye de Alvaiázere prova do Campeonato Start Centro de Ralis. É mais um jovem que desponta nos ralis, num campeonato que foi criado para contribuir para isso mesmo.

Pedro Pereira, no seu Peugeot 208 R2, venceu a prova organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande e garantiu dessa forma o seu primeiro triunfo da carreira. Fomos conhecê-lo um pouco melhor…

Quando chegaste ao fim do último troço, o que sentiste por te teres estreado a vencer nos ralis?

É uma sensação absolutamente única, um conjunto de emoções difícil de colocar em palavras. Este era um sonho de criança, e quando passámos a meta, surgiu imediatamente o sentimento de que os sonhos de facto se realizam, só temos de trabalhar muito neles, seguir esses sonhos e nunca, mas nunca desistir, porque são eles que nos motivam e nos fazem avançar. Sem dúvida que houve nesse momento um sentimento de dever cumprido, de que todo o trabalho, esforço e dedicação da minha parte, do Tiago e da equipa foi recompensado. Ficarei eternamente grato por todo o apoio dos amigos, família e parceiros deste projeto por terem estado presentes e por possibilitarem a nossa presença nesta prova. Esta vitória também é deles.

Começaste nos ralis em 2018, fala-nos um pouco de ti, como começaste o que tens feito e como tem sido a tua (ainda curta) carreira?

Desde criança que sigo os ralis bem de perto. Quando nasci o meu Pai e o meu Tio já competiam no Campeonato Regional Centro e, desde que me lembro, os Ralis são uma paixão na minha vida. O facto de o ter acompanhado e ter vivido os ralis por dentro, criou em mim um ‘bichinho’ que nunca mais saiu e dessa forma, mais do que um sonho, tornou-se um objetivo.

Em 2018 surgiu a oportunidade de me iniciar nos ralis através do Troféu Challenge 1000cc, uma competição realmente low-cost e que há 4 anos atrás era sem dúvida alguma a forma mais económica de fazer ralis em Portugal.Curiosamente, apesar de ser um troféu com custos reduzidos e ser a fórmula ideal de jovens surgirem neste desporto, não houve grande adesão. Tanto se fala da criação de troféus a custos reduzidos, de competições que permitam o surgimento de novos pilotos, mas quando essa fórmula existiu, apenas 2 ou 3 pilotos se iniciaram através desta competição.

Hoje em dia, pouca gente quer começar por baixo, todos querem iniciar-se com carros muito mais performantes e pouca gente quis em 2018 e 2019 aproveitar o Challenge 1000cc e dar os primeiros passos com um carro com cerca de 70 cv.

De relembrar que o Campeão Europeu Chris Ingram, começou precisamente com um Citroën C1, numa competição idêntica ao Challenge mas denominada de Junior 1000, assim como o Piloto da M-Sport Gus Greensmith, que também deu os primeiros passos nesta competição.

Relativamente ao meu percurso, fiz alguns ralis do Challenge em 2018 e no ano seguinte sagramo-nos vencedores deste Troféu.

Em 2020 e 2021 disputamos alguns ralis do Regional Centro e Norte com um Peugeot 106 XSI e no final do ano passado decidi estruturar um projeto para disputar o rali da casa (Legends Luso-Bussaco), com um Peugeot 208 R2. A prova em termos desportivos e promocionais correu bastante bem e permitiu assim reunir verba para disputar em 2022 o novo Campeonato Start Centro de Ralis com esse mesmo carro.

Faz agora 4 anos desde que me iniciei neste mundo dos Ralis e tem sido uma caminhada fantástica, de muita aprendizagem, com alguns dissabores, mas também com muitas alegrias. Há 1 ano atrás, quando disputava Ralis com um Peugeot 106 1300cc, estava longe de imaginar ser possível vencer a primeira prova à geral em 2022.

Tem sido, sem dúvida alguma, uma aventura incrível.

Há muitas críticas pelo facto da FPAK ter criado estes Campeonatos Start e Promo? Qual é o teu ponto de vista?

Falando de uma forma mais específica no Campeonato Start, que é aquele que disputo, foi uma competição que foi idealizada com o objetivo de dar mais visibilidade aos carros de 2 rodas motrizes, de competir com custos mais reduzidos e de promover o surgimento de novos valores.

Contudo, a estrutura destes Ralis Start em nada beneficiavam as equipas, os clubes e as autarquias. No caso do Rali da Bairrada, foi um exemplo de uma prova que se tornou extremamente desgastante para pilotos e equipas, uma vez que os reconhecimentos, verificações e a prova propriamente dita foram realizadas tudo no mesmo dia, obrigando alguns pilotos a terem que acordar de madrugada para estar em Vagos às 8h para reconhecer e no fim do Rali a saírem para as suas casas perto das 2h da manhã. Claramente, não é esse o caminho a seguir, porque aquilo que devia ser um dia de prova em que as equipas vão acima de tudo para se divertir, acaba por se tornar num dia stressante. Mas se existem coisas a apontar, existem outras que merecem ser parabenizadas.

Após o descontentamento mostrado antes do Rali de Resende, a Federação recebeu de um conjunto de pilotos um documento em que apresentavam a sua opinião acerca do modelo dos Ralis Start e mostrou-se totalmente aberta para realizar as alterações necessárias e a ouvir o que os pilotos queriam para este Campeonato. No rali de Alvaiázere, as mudanças já foram notadas:os quilómetros cronometrados da prova foram aumentados (comparativamente ao Rali da Bairrada) e já foi permitido realizar os reconhecimentos no sábado anterior ao Rali.

A comunicação entre entidade federativa e pilotos é imprescindível para o bem dos Ralis e enquanto essa comunicação existir e houver abertura de ambas as partes, a modalidade que tanto gostamos só tende a melhorar.

Achas que seria muito bom se uma marca criasse em Portugal um troféu com custos o mais baixo possível, qual seria na tua perspetiva o limite para ser aceitável?

Toda e qualquer iniciativa que seja idealizada de forma a promover, dinamizar e lançar novos pilotos nos Ralis em Portugal, é extremamente bem-vinda.

É difícil de conseguir quantificar de forma exata um limite a nível financeiro, no entanto deveria ser um Troféu com um carro em que os seus custos de manutenção fossem reduzidos e que houvesse uma marca de pneus envolvida. Para mim, estes são os pontos fulcrais para que seja possível manter os custos controlados.

Pensas que um troféu com um Rally5, eventualmente de uma marca, seria o ideal?

Sem dúvida que seria fantástico termos no nosso País um troféu com um Rally5.

São carros rápidos, com muito material de origem (o que reduz brutalmente os custos de manutenção) e é um carro novo, o que em termos de promoção e visibilidade, é uma mais valia para os patrocinadores.

Acho que a existir um troféu deste género, seria importante haver um envolvimento de uma marca de forma direta com vista a ser criada a possibilidade de progressão à equipa que vença esta competição e a existência de prémios monetários como existe no troféu da Toyota.

No caso de ser realizado um troféu com os Clio Rally5, em que o prémio final dos vencedores fosse disputar o Nacional de Ralis no ano seguinte com um Clio Rally4.

Neste momento, penso que seria um degrau que deveria existir na ‘escada’ dos Ralis Nacionais, uma vez que, os únicos troféus que existem no nosso país e que são apoiados por marcas são a Peugeot Rally Cup Ibérica e a Toyota Gazoo Racing Iberian Cup e os carros não são propriamente a gama de entrada nos ralis.

Por essa razão, acho que um troféu com um Rally5 seria uma grande mais valia.

O que te pareceu um evento como o Rally Legends Luso – Bussaco face aos ralis considerados ‘normais’. Que vantagens ou desvantagens vês?

Eu não diria que existam desvantagens, simplesmente é um tipo de prova diferente que muita falta faz nos Ralis em Portugal e que, para além da parte desportiva, tem uma componente social importantíssima e que torna este tipo de provas uma verdadeira festa dos Ralis.

Este tipo de eventos permite trazer às classificativas carros icónicos com muita história, que remetem a uma altura em que os Ralis em Portugal traziam muito mais gente às classificativas do que nos dias de hoje.

A grande vantagem deste tipo de eventos é mesmo essa, relembrar os “bons velhos tempos”, dar a oportunidade às pessoas de rever automóveis históricos assim como às equipas, de sentir que os seus carros ainda têm um enquadramento nos Ralis Nacionais e que têm um tipo de evento onde podem participar maioritariamente com o grande objetivo de usufruírem e de se divertirem, deixando muitas das vezes a componente competitiva para segundo plano.

Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os nossos patrocinadores nomeadamente à Gavicar, Arcada Imobiliária, Green Partner, Freguesia de Luso, Lalland, Dizainne e Speedy Parts por nunca mas nunca terem duvidado de nós e por ter acreditado que esta vitória era possível”.