CPR, Rali da Água-CIM Alto Tâmega/Promo: Fernando Teotónio lidera, e não corre há três ralis… | AutoSport

Realizou-se no Rali da Água – CIM Alto Tâmega a sétima prova do Campeonato FPAK Promo de Ralis (sexta com o adiamento do Rali de Viana do Castelo) numa competição que teve nesta prova a mais reduzida lista de inscritos do ano, entre os concorrentes participantes na competição, apenas três, dois chegaram ao fim, com o triunfo a ir para Pedro Serôdio Jr./Hugo Marques (Peugeot 206 XS), que bateram Alfredo Moreira/Cláudia Coelho (Fiat Uno 45S) por 2m52.4s.

Como se percebe, continua o ‘boicote’ há muito colocado de pé por alguns concorrentes do ‘Promo’, que se ‘recusam’ a correr integrados no CPR, alegando falta de visibilidade. A FPAK tem andado em conversações com as partes interessadas, mas este ano as coisas ficaram logo à partida ‘inquinadas’.

Os inscritos, participantes no campeonato, não têm sido muitos, Rali Vieira do Minho (21), Rally Flor do Alentejo/Cidade de Serpa (20), Rali de Mortágua (18), Rali de Viana do Castelo (foi adiado, 12), mas nas provas pertencentes ao CPR o ‘filme’ foi bem pior: Rali Terras d’Aboboreira (6), Rali de Castelo Branco (5) e agora Rali da Água/CIM Alto Tâmega (3).

Faltam ainda o Constálica Rallye Vouzela e Viseu, Rali Vidreiro/Centro de Portugal, Rali de Vila do Bispo, e Rali de Viana do Castelo.

Depois de se terem encontrado em luta direta menos vezes que o desejado (já eram esperado muitos ‘desencontros’ devido às 11 provas do calendário) mas nada como o que se tem assistido.

Seja como for, Fernando Teotónio lidera com 59 pontos, segue-se Alfredo Moreira com 56, Fernando Peres, 54, Adruzilo Lopes, 49, Filipe Nogueira, 45, com 23 concorrentes na lista. Algo terá de ser feito por esta competição…