Campeonato Centro de Ralis: Triunfo de André Cabeças | AutoSport

André Cabeças e Bino Santos (Mitsubishi Mirage RS Proto) venceram a prova do ‘regional’ do Rali de Castelo Branco, terminando com 55.8s de avanço para Gonçalo Figueiroa e Paulo Fiúza (Ford Escort MKII). A luta pelo derradeiro lugar do pódio foi uma das mais animadas da prova.

No final, Pedro e Nuno Rodrigues da Silva (Peugeot 208 R2) foram quem levou a melhor, batendo Ricardo Coelho e Pedro Santana (Toyota Starlet EP9) por uns escassos 6.8s.

Cabeças venceu os quatro troços realizados, mas atrás de si teve lugar uma boa luta.

Gonçalo Figueiroa e Paulo Fiúza, no competitivo e bem guiado Ford Escort MKII, foram os primeiros segundos classificados, na frente de Rui Silva/João Sebastião (Subaru Impreza) com Miguel Carvalho e António Reis (Peugeot 206 XS) logo atrás. Na especial seguinte, Rui Silva passou Gonçalo Figueiroa, que caiu para terceiro. Na penúltima especial, foi a vez do piloto do Impreza, segundo classificado, penalizar, caindo para o 12º lugar.

Gonçalo Figueiroa herdou a posição, e por aí ficou até final. Pedro Silva era terceiro, mas debatia-se com um problema num amortecedor do Peugeot, mas na última especial nada mudou em termos dos lugares do pódio. Só mesmo no quinto lugar, a que Miguel Carvalho e António Reis (Peugeot 206 XS) chegaram por troca com António Almeida e Pedro Henriques (BMW 325i E30), que terminaram em sexto. Pedro Silva venceu as duas rodas motrizes, entre os concorrentes do CCR.

Vale bem a pena seguir estes regionais. Há bons carros, bons pilotos, muita variedade, e excelentes andamentos. E sim, é verdade, concordamos que não é fácil optar por ter os três regionais a correr junto com o CPR, ou não. Não será uma decisão fácil, mas basta olhar, por exemplo, para a prova anterior, o Rali da Bairrada, para concluir que, mesmo sozinhos, não desiludem os adeptos dos ralis. Bem antes pelo contrário, basta ver a quantidade de gente que estava na estrada no rali do CAC quando a prova se realizou, há duas semanas.