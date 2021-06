Campeonato Centro de Ralis prossegue com Rali Alitém | AutoSport

O Rali Alitém vai para a estrada nos próximos dias 3 e 4 de julho. A Escuderia Castelo Branco organiza, pela primeira vez, esta ronda que é a terceira prova pontuável do Campeonato Centro de Ralis. Entre os dois dias de prova, os pilotos que habitualmente competem neste competição vão lutar contra o cronómetro em sete especiais de classificação.

O programa desportivo definido para a edição de 2021 do Rali Alitém contempla a realização de três classificativas no dia de arranque da prova. O primeiro momento em que os pilotos correm contra o relógio é a especial urbana – City Stage – desenhada na Pista de TT do Arnal, em Albergaria dos Doze. No total, é 1,1 quilómetro que servirá para estabelecer a primeira classificação e em que as equipas vão procurar dar espectáculo. Cumprida a especial de abertura, os concorrentes têm, ainda, pela frente duas passagens pelo troço de São Simão de Litém (5,26 km).

O dia de domingo, 4 de julho, concentra a maioria da competição. Logo pela manhã, os pilotos e os co-pilotos cumprem duas especiais, ambas mais longas comparativamente com a primeira etapa. As equipas correm Albergaria das Doze e, de seguida, Santiago de Litém. Para a tarde, nova passagem por estes dois troços servirão para definir quem serão os vencedores do Rali Alitém nas diversas categorias.

No total, as equipas têm pela frente um total de 135,22 km, dos quais 58,4 km são de especiais. O Rali Alitém pontua para o Campeonato Centro de Ralis e para o 4º Desafio Kumho em três variantes: Centro, Sul e Terra: “A organização do Rali Alitém é um desafio que a Escuderia Castelo Branco aceitou com grande entusiasmo. Está na nossa génese procurar a excelência em todas as competições que colocamos de pé e é com esse princípio que trabalhámos para que o Rali Alitém 2021 seja uma realidade. Acreditamos que a prova, com troços rápidos e com excelente piso, vai ser espectacular e muito interessante, seja para as equipas, seja para o público que acompanhe a competição”, afirmou o diretor do rali, Luís Dias.