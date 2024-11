Águeda Rali Travocar foi apresentado

O Águeda Rali Travocar realiza-se a 7 e 8 de Dezembro, pontuando para os campeonatos Promo de Ralis, Start Norte, Start Norte 2RM, GT de Ralis, Clássicos de Ralis, Clássicos de Ralis 2RM, FPAK Junior Team de Ralis e KIA Rally Cup. A prova foi apresentada no Centro das Artes de Águeda, as inscrições estão abertas até à próxima quarta feira e o número de equipas inscritas já vai em meia centena.

A prova terá o Centro Operacional do Rali nas instalações da Travocar e a partida está marcada para Sábado ao princípio da noite com a dupla passagem na Super-Especial que de disputará nas ruas da zona alta da cidade. “Escolhemos realizar este troço espetáculo um pouco mais cedo que o habitual para que as pessoas possam usufruir do serão de Sábado à noite em Águeda que estará em festa dada a época natalícia,” realçou Carlos Guimarães o Presidente do CAST e Diretor de Prova.

No domingo teremos a passagem tripla pelos troços de “Préstimo” e Água Serrana”, as duas primeiras passagens de manhã, e depois da vinda ao parque de assistência na cidade à hora de almoço terá lugar a passagem da tarde. A entrega de prémios que marcará o final do rali será junto ao Pai Natal gigante que é uma imagem de marca de Águeda nesta altura.

A segurança é um fator primordial e o Diretor de Prova assegurou que “além do sistema de monitorização da prova na Travocar com a presença dos responsáveis das forças de segurança e emergência em permanência no decorrer do evento, teremos em cada prova especial de classificação um carro de emergência médica com meios de reanimação que fará transportar um médico e um enfermeiro, além de duas ambulâncias, um carro de combate a fogo e um carro de desencarceramento. No troço grande a haverá uma duplicação de alguns destes meios posicionados a meio do percurso.

A prova organizada pelo CAST – Clube Automóvel de Santo Tirso e promovida pela Promolafões conta com o forte apoio da autarquia do Baixo Vouga, a qual foi um parceiro atento à oportunidade surgida de forma repentina no final do ano.