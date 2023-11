Adruzilo Lopes brilha e vence Rali de Viana do Castelo | AutoSport

Mais um rali, mais um triunfo para Adruzilo Lopes/Vitor Hugo (Mitsubishi Lancer evo X) que nem com concorrência forte, com Rally2, R5 e N5, nada foi suficiente para ultrapassar a classe do piloto, que com Vítor Hugo ao lado venceram o Rali de Viana do Castelo, depois de baterem Marco Oliveira/Ricardo Sousa (Volkswagen Polo N5) por 13.0s com Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Citroen C3 Rally2) em terceiro na estreia com o seu novo carro, terminaram 43.5s da frente.

André Cabeças/Bino Santos (Ford Fiesta R5) foram quartos a 53.2s da frente com Tiago Silva/Pedro Alves (Ford Fiesta R5) logo a seguir 33.0s mais atrás.

Jorge Perez/Unai Conde Garcia (Porsche 991 GT3 Cup) venceram os R-GT, mas com o segundo lugar foram Paulo e Décio Carvalheiro (Porsche 991 GT3 Cup) os campeões da categoria.

Jorge Carvalho/Fábio Reis (Peugeot 208 R2) foram os vencedores das duas rodas motrizes no Rali Viana do Castelo e com isso venceram a prova reservada ao campeonato Start Norte, competição em que asseguraram o título, isto depois de cinco triunfos em oito provas disputadas.

Nos Clássicos o triunfo foi para Nuno e Francisca Mateus (Mitsubishi Lancer evo VI) que bateram José Merceano/Pedro Catarino (Mitsubishi Lancer evo IV) por 47.2s, assegurando com isso o título.

No Promo 2RM o triunfo foi para Mário Barbosa/Valter Cardoso (Citroën Saxo Kit Car) que bateram Filipe Teixeira/António Campos (Peugeot 206 GTi 1.6) por Mário Castro/Ricardo Cunha (Ford Fiesta R2T).

No FPAK Júnior Team, Pedro Pereira/João Aguiar (Kia Picanto GT) bateram Rafael Rêgo/Inês Veiga (Kia Picanto GT) por 35.1s e com isso sagraram-se vencedores da competição promovida pela federação.

