CRM, Rali de São Vicente: Primeiro triunfo do ano para João Silva

João Silva, com um Skoda Fabia Rally2 Evo, venceu o Rali de São Vicente, terceira prova o campeonato madeirense de ralis, um evento em que esteve sempre no comando.

O piloto da FX assumiu a dianteira na noite de sexta-feira e venceu as primeiras classificativas de sábado, aumentando o seu avanço e podendo mesmo ficar relativamente tranquilo após o abandono, devido a toque, de Miguel Nunes no terceiro troço cronometrado do total de onze que o programa contemplava. Com este triunfo, Silva é o novo líder do campeonato.

Quem esteve bem foi também Miguel Caires, numa viatura idêntica, que a meio da corrida venceu várias classificativas e chegou a encurtar a sua desvantagem para o líder. O piloto da E-Motion conseguiu mesmo que só após os últimos metros se soubesse quem contabilizava o bónus para o maior número de triunfos em prova especial e o melhor tempo no último troço cronometrado que o regulamento da competição insular contempla.

O lugar mais baixo o pódio ficou na posse de José Camacho num menos atual Skoda Fabia R5. O veterano não começou da melhor forma, mas a meio do evento já seguia na posição em que terminou apesar dos fortes ataques do melhor piloto entre os utilizadores de viaturas e duas rodas motrizes.

Essa condição foi, pela terceira vez consecutiva, detida por Vasco Diogo Silva, ao volante de um Renault Clio Rally4, que pode também beneficiar com o tempo perdido por Rui Jorge Fernandes, em carro semelhante, num pião e pela ausência de Vítor Sá. Pedro Faria, em Peugeot 208 R2, foi o melhor no Troféu Eng. Rafael Costa.

João Silva, com 71 pontos, é agora o líder do campeonato, seguido por Miguel Nunes, 59, Miguel Caires, 54, Vasco D. Silva, 38, Rui J. Fernandes, 30, Rui Pinto, 28, José Camacho, 27, Filipe Pires e Vítor Sá, ambos com 14, e Renato Pita, 10. A competição insular regressa à estrada apenas a 12 e 13 e julho com o Rali da Ribeira Brava, organização do ACCS que também deverá contar com a presença de pilotos do CPR, pois antecede o Rali Vinho Madeira.

João Freitas Faria

Classificação