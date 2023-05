CRM, Alexandre Camacho vence Rali da Calheta | AutoSport

Alexandre Camacho venceu o Rali da Calheta, segunda prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira.

O piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo terminou a organização do Club Sports da Madeira com uma vantagem de 21,3 segundos para o segundo classificado, Miguel Nunes em viatura idêntica do vencedor.

No lugar mais baixo do pódio, Miguel Caires fez uma prova tranquila e de adaptação ao Skoda Fabia R5. Nos lugares imediatos classificaram-se Gil Freitas no regresso com o Subaru Impreza WRC, José Camacho num Peugeot 208 T16 R5 e Rui Pinto com Ford Fiesta Rally2.

Alexandre Camacho, vencedor do rali: “Estou muito contente. Temos trabalhado muito para mudar o rumo das coisas e felizmente conseguimos inverter a situação dos últimos tempos. Fizemos um rali muito bom e isso é gratificante.”

Miguel Nunes, 2º classificado: “Tenho de fazer muito melhor. Vai ser preciso identificar as razões porque fizemos um rali abaixo das nossas possibilidades.”

Miguel Caires, 3º classificado: “Os objetivos foram cumpridos. Mesmo assim acho que ainda é possível tirar melhor partido deste carro e também das minhas capacidades.”

Vítor Sá, melhor nas duas rodas motrizes: “Não foi fácil pôr este carro na estrada, fiz poucos quilómetros antes da prova. Sabíamos o que tínhamos pela frente e foi uma luta muito interessante. Adoro este carro mas temos de dar o salto para um Rally4.”

Filme do Rali

Vencedor das duas classificativas disputadas no primeiro dia de competição, Alexandre Camacho, ao volante de um Skoda Fabia Rally2 Evo, começou por liderar o Rali da Calheta depois de cumprida a primeira secção. Segundo, a 1,9 segundos do líder, Miguel Nunes, tripulando uma viatura idêntica à do comandante, precedia Miguel Caires, no lugar mais baixo do pódio provisório com um Skoda Fabia R5.

Os muitos espetadores presentes na vila da Calheta, aproveitando as boas condições climatéricas, puderam saudar o regresso de Gil Freitas, quarto com o Subaru Impreza WRC. Na classificação seguiam-se José Camacho em Peugeot 208 T16, Rui Pinto em Ford Fiesta Rally2 e Vítor Sá, o melhor das duas rodas motrizes, com um Citroën DS3 R3T.

Esta manhã, Alexandre Camacho isolou-se no Rali da Calheta. Voltou a ser o melhor nas duas primeiras provas especiais de sábado e isolou-se na frente do Rali da Calheta. Miguel Nunes, segundo classificado, estava na altura a 8,7 segundos do líder e queixava-se de um mau acerto na sua viatura.

Na terceira posição da organização do Club Sports da Madeira mantinha-se Miguel Caires, com um Skoda Fabia R5, que era também o terceiro mais veloz em todos os troços cronometrados disputados até aí.

O quarto classificado, a meio da segunda secção, era Gil Freitas no regresso à competição com o Subaru Impreza WRC. Sétimo na classificação absoluta, Vítor Sá liderava já entre os utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes.

Com o passar dos troços, Alexandre Camacho voltava a dilatar o seu avanço na liderança do Rali da Calheta. O piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo passou a dispor de 12,7 segundos de diferença para a restante caravana da segunda prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira. Segundo classificado, Miguel Nunes era o melhor na primeira passagem pelo Paúl do Mar mas na ocasião apenas recuperou 0,7 segundos ao comandante.

Miguel Caires mantinha o terceiro posto a 52,2 segundos da frente e conseguiu sacudir a pressão trazida por Gil Freitas, em recuperação do ritmo competitivo com o Subaru Impreza WRC. Logo atrás, José Camacho ia levando a melhor no confronto com Rui Pinto. Sétimo classificado, Vítor Sá e o seu Citroën DS3 R3T continuavam líderes entre os utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes e tinham João Silva num Peugeot 208 Rally4 atrás de si a 9,6 segundos.

Com Gil Freitas instalado no quarto posto, em aberto surgia o quinto lugar que era discutido entre José Camacho, ao volante de um Peugeot 208 T16, e Rui Pinto, em Ford Fiesta Rally2. Intensa esteve também a luta pela vitória entre os pilotos com viaturas de duas rodas motrizes, com o líder Vítor Sá a perder algum terreno para João Silva. Ambos estavam separados por 6,4 segundos antes da disputa das duas últimas classificativas do programa, mas Sá manteve a dianteira até final.

Tempos Online – CLIQUE AQUI