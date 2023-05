CRM, Alexandre Camacho lidera Rali da Calheta | AutoSport

Vencedor das duas classificativas disputadas no primeiro dia de competição, Alexandre Camacho, ao volante de um Skoda Fabia Rally2 Evo, lidera o Rali da Calheta depois de cumprida a primeira secção. Segundo, a 1,9 segundos do líder, Miguel Nunes, tripulando uma viatura idêntica à do comandante, precede Miguel Caires, no lugar mais baixo do pódio provisório com um Skoda Fabia R5.

Os muitos espetadores presentes na vila da Calheta, aproveitando as boas condições climatéricas, puderam saudar o regresso de Gil Freitas, quarto com o Subaru Impreza WRC. Na classificação seguem-se José Camacho em Peugeot 208 T16, Rui Pinto em Ford Fiesta Rally2 e Vítor Sá, o melhor das duas rodas motrizes, com um Citroën DS3 R3T.

O Rali da Calheta volta amanhã à estrada para a disputa de duas secções, rondas duplas por Calheta, Maloeira, Paúl do Mar e Estrela da Calheta, classificativas muito rápidas e a exigirem muita técnica. Maloeira e Estrela da Calheta são novidades desta edição da prova e oferecem muitos acessos ao muito público esperado.

A organização do Club Sports da Madeira termina com a consagração no pódio às 18:30.