CPR: DOMINGOS SPORT RUMA A FAFE COM 6 DUPLAS

Depois de um 2019 repleto de êxitos e conquistas, a Domingos Sport está já de baterias apontadas para a nova temporada com algumas novidades. O Rali Serras de Fafe e Felgueiras é a prova que vai iniciar as hostilidades do Campeonato Portugal de Ralis e do Campeonato Norte de Ralis.

Adruzilo Lopes novamente acompanhado de Paulo Silva no lugar onde merece, no Campeonato Portugal de Ralis. Com a conquista do título de vencedores do Gr. RC2N no horizonte, esta dupla que dispensa qualquer tipo de apresentações, decidiu apostar num programa de 7 provas no escalão principal dos ralis nacionais, para isso vão contar com o Mitsubishi Lancer EVO IX.

Após a conquista do Campeonato Portugal de Ralis Clássicos em 2019, e no ano em que comemora o seu 60º aniversário, Luís Mota decidiu ingressar no Campeonato Portugal de Ralis, o expoente máximo dos ralis nacionais, e para tal conta com a ajuda do seu habitual navegador Alexandro Ramos, e do habitual Mitsubishi Lancer EVO IX.

Fernando Teotónio e Luís Morgadinho apostados em lutar pela vitória no Gr. RC2N, vão desta vez para um programa mais alargado de 8 provas no CPR. Depois de um magnífico ano de 2019 em que era difícil melhor performance, a subida de escalão era o passo lógico, e para isso vão contar com o Mitsubishi Lancer EVO X completamente renovado.

No Rali de Fafe Felgueiras a equipa vai também assistir outro tipo de viaturas que não os habituais e conhecidos Mitsubishi. Três duplas da equipa Silauto que confiaram os serviços para lhes prestar assistência neste rali a contar para o campeonato norte de ralis CNR. Rui Santos/João Sebastião, em Subaru Impreza N15, Eduardo Santos/Miguel Sintra, em Subaru Impreza N11 e Francisco Santos/José Pedro, em BMW 320 i.

O Rali Serras de Fafe e Felgueiras inicia-se dia 28 de Fevereiro e terá 132,95 ao cronómetro para os participantes do Campeonato Portugal de Ralis, enquanto os do Campeonato Norte de Ralis terão 74,47 km de especiais cronometradas.