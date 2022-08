Constálica Rallye Vouzela e Viseu terá pódio na Feira de São Mateus | AutoSport

A ideia de ligar ralis a outros eventos que “tragam gente” é uma excelente ideia que podia ser seguida por outras organizações sempre que fosse possível. Este ano o Constálica Rallye Vouzela e Viseu expande-se à capital de distrito e ‘promete’ a melhor edição de sempre. A partida será na emblemática Sé Catedral de Viseu e a chegada na Feira de São Mateus, a maior feira popular da Península Ibérica. São estas algumas das novidades para 2022.

Em 2014, o Município de Vouzela, a Constálica e a Promolafões criaram um rali que, ao longo de oito edições, se tornaria uma referência no panorama nacional e não só. Este ano, a ambição é redobrada com a expansão da prova a Viseu, tornando o Constálica Rallye Vouzela e Viseu um dos raros ralis portugueses disputados numa capital de distrito. Além disso, todas as entidades envolvidas na organização perceberam o potencial de afirmação de toda a região através do rali, que integrará o programa da famosa Feira de São Mateus, a maior e mais histórica feira popular da Península Ibérica, cujo recinto de 75 mil metros quadrados deverá receber mais de um milhão de visitantes, entre os dias 4 de agosto e 21 de setembro. Com o apoio do Município de Viseu e da Viseu Marca, será no recinto da Feira que o 9.ª Constálica Rallye Vouzela e Viseu será oficialmente apresentado, numa data que será brevemente divulgada.

Uma marca do território… com História

O evento promovido pela Promolafões volta a inovar e alarga o seu raio de ação, tornando-se uma marca desportiva e identitária de todo um território. Pontuável para seis competições distintas – Campeonatos de Portugal de Clássicos e de GT de Ralis, Campeonato Promo, FPAK Junior Team, Desafio Kumho Portugal e Prova Extra -, o Constálica Rallye Vouzela e Viseu terá a sua partida oficial em mais um cenário icónico da região: a Sé Catedral de Viseu.

Depois de disputarem algumas das melhores classificativas de asfalto do Centro do país, os concorrentes vão depois rumar ao recinto da Feira de São Mateus, onde estará instalado o pódio da prova, numa consagração perante largos milhares de visitantes. Será um momento histórico pois o primeiro Rally de Viseu remonta a 1936, coincidindo precisamente com a Feira Franca, que mais tarde chegou a ser palco de populares provas de Karting e de Perícias. Agora, com o apoio renovado do main sponsor, a prestigiada Constálica, as passagens pelos concelhos de Vouzela e Viseu prometem reeditar a riquíssima história dos ralis na região, trazendo reminiscências do antigo Rali Dão Lafões e do Rali de Portugal.

A primeira apresentação pública do evento aconteceu em março, na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi recebido pelo Presidente da Câmara Municipal de Vouzela, Rui Ladeira, e pelo Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas.