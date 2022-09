Constálica Rali Vouzela e Viseu: Luís Mota vence prova equilibrada nos Clássicos | AutoSport

Luís Mota/Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer evo VI) venceram nos Clássicos, o que sucede pela terceira vez este ano, em seis provas. Apesar dos dois abandonos, Mota lidera o campeonato, cinco pontos na frente de Nuno Mateus/Roberto Santos (Mitsubishi Lancer Evo VI), que nesta prova foram segundos, apenas a 4.1s.

Daniel Ferreira/Rodrigo Pinheiro (Mitsubishi Carisma GT Evo VI) chegaram ao final do 1º dia 8.0s na frente de Nuno Mateus, com Luís Mota em terceiro a 17.3s, no último torço da manhã, a PE8, Mota passou Mateus, deixando-o 2.4s mais atrás e no troço seguinte o líder Daniel Ferreira perdeu 51.6s e caiu para terceiro, ficando a uma especial do fim Mota 3.4s na frente de Mateus, com Luís Mota a confirmar o triunfo com a vitória na derradeira especial. Cipriano Antunes/Nuno Batalha (Audi Quattro) foram terceiros na frente de Luís Fonseca/João Aguiar (Peugeot 106 S16).

