Wintech Competição e Nuno Caetano estreiam Ford Fiesta Rally3 evo em Portugal

O piloto é, como se sabe, o multifacetado Nuno Caetano, que tanto pode ser visto nos ralis, com a dar gás na sua moto no TT Ilha de Man, como sucedeu no passado, ou nas Rampas portuguesas como a Arrábida ou a Falperra, bem como todas as outras, e também…Pikes Peak.

A Wintech Competição aceitou o desafio do ‘mind brake puzzle’ e para Vítor Calisto: “é com grande orgulho que estreamos o carro em território nacional.”

O novo carro da M-Sport é a resposta da Ford ao Renault Clio Rally3, depois da apresentação mundial já foram construídos nas instalações de Cracóvia, cerca de duas dezenas e meia de carros que atualmente militam no WRC3. Um deles está em Portugal, nas oficinas da Wintech Competição, agora no Rali Terras d’Aboboreira.

O carro, que foi apresentado o final de 2023 pela subsidiária da M-Sport na Polónia, e que agora se denomina Fiesta Rally 3 evo está a correr no Rali Terras de Aboboreira com Nuno Caetano / Sofia Mouta, assistido pela Wintech Competição de Vítor Calisto.

