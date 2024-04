Vai ver Rali Terras D’Aboboreira? Siga os links

Com a devida vénia à equipa de Armindo Araújo que em todas as provas do CPR faz os links Google com os acessos às provas do Campeonato de Portugal de Ralis, aqui fica onde ver e como chegar aos troços dos Rali Terras d’Aboboreira. A prova tem início na tarde de sexta-feira, após o Qualifying da manhã em Vila Boa de Quires. O Rali começa com a especial Baião Vida Natural (16,93 km), à qual se segue a Super Especial Amarante Natureza Criativa (2,00 km), em Amarante.

No sábado, duas passagens por Amarante (22,54 km) e Aboboreira (16,14 km), que é a Power Stage, e uma por Baião (11,37 km), totalizam 107,66 km de percurso cronometrado.

👉🏻ACESSOS / ZONAS ESPECTÁCULO

🛠 Parque Assistência CLIQUE AQUI

📅 Sexta-Feira 26/4

🏁 Shakedown/Qualifying (Vila Boa de Quires) •3,47 kms ⏰ 8:00 / 9:40h

📍Início – CLIQUE AQUI

📍Fim – CLIQUE AQUI

👀ZE – CLIQUE AQUI

🏁 Ceremonial Start (Baião – Av. 25 de Abril) – CLIQUE AQUI ⏰ 16:50

🏁 SS1 • Baião Vida Natural •16.93 kms ⏰ 17:20

📍Início – CLIQUE AQUI

📍Fim – CLIQUE AQUI

👀 ZE – CLIQUE AQUI

🏁 SSS2 • Amarante Natureza Criativa •2,0 kms ⏰ 21h

📍Início CLIQUE AQUI

📍Fim CLIQUE AQUI

👀ZE CLIQUE AQUI

📅 Sabado 26/4

🏁 SS3 / 5 • Amarante 1 / 2 •22,54 kms ⏰ 9:25h

📍Início CLIQUE AQUI

📍Fim CLIQUE AQUI

👀ZE CLIQUE AQUI

👀ZE CLIQUE AQUI

👀ZE CLIQUE AQUI

🏁 SS4 • Baião •11,37 kms ⏰ 10:45h

📍Início CLIQUE AQUI

📍Fim CLIQUE AQUI

👀ZE CLIQUE AQUI

🏁 SS6 / 7 • Aboboreira 1/2 •16.14 kms ⏰ 15:25h / 18:10h

📍Início – CLIQUE AQUI

📍Fim – CLIQUE AQUI

👀ZE – CLIQUE AQUI

👀 ZE – CLIQUE AQUI

🏁Podio – CLIQUE AQUI

NOTA: reporte um link quebrado