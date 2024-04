Três em uma nas 2RM: duas competições Peugeot e o CPR

O Campeonato de Portugal de Duas Rodas Motrizes vai para a sua terceira prova, a Peugeot Rally Cup Portugal disputa a segunda e a Peugeot Rally Cup Ibérica arranca no Rali Terras d’Aboboreira.

Após duas provas do CPR 2RM, Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4) e Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4) lideram o Campeonato de Portugal de duas rodas Motrizes com os mesmos 28 pontos, já que o vencedor de Fafe, Gonçalo Henriques desistiu no Algarve e o vencedor do Algarve, Hugo Lopes, não correu em Fafe.

Pedro Silva/Roberto Santos (Peugeot 208 Rally4) e Guilherme Meireles/Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4) têm dois resultados, mas menos quatro pontos, Kevin Saraiva/Beatriz Pinto (Peugeot 208 Rally4) soma 22, correu em Fafe, mas não no Algarve com João Andrade/Pedro Santana (Peugeot 208 Rally4) a somar os pontos do segundo lugar no Algarve, sem ter ido a Fafe.

Seguem-se no campeonato Jorge Carvalho/António Santos (Renault Clio Rally4), Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4), Daniel Nunes/José Janela (Peugeot 208 Rally4) e Pedro Pereira/João Aguiar (Peugeot 208 Rally4), que fecha o top 10, todos com apenas uma prova, numa competição que se ‘confunde’ com a Peugeot Rally Cup Portugal sendo que a Peugeot Rally Cup Ibérica também arranca no Rali Terras d’Aboboreira pelo que muitas das equipas vão andar na luta em várias competições.

Certo é que o Rali terras d’Aboboreira vai definir um pouco melhor estas contas, ao fim ao cabo estamos ainda em pouco mais do que a alvorada das competições, pois a Peugeot Rally Cup Portugal apenas arrancou no Algarve.