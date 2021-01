Será que os ralis e o todo-o-terreno vão começar nas datas previstas?

Portugal vai entrar amanhã em novo confinamento. As medidas deverão ser anunciadas ainda hoje, após reunião do Conselho de Ministros. Quase certamente o País vai fechar cerca de um mês, com novas restrições a ser implementadas, para melhor, pior, ou igual, ao fim de quinze dias. É neste contexto que a FPAK prepara o arranque das competições. Até aqui são apenas conhecidos calendários do Karting, Montanha e Clássicos, mas no que respeita aos rali e todo-o-terreno, especialmente aos ralis, tudo ‘pia’ mais fino. Curiosamente, muito depende da FIA. O Europeu de Ralis, como se sabe, tem previsto arrancar dentro de um mês em Portugal, e com as restrições que estão/vão, ser implementadas, não só em Portugal, mas em toda a Europa, é de crer que pode haver adiamentos.

O Eurosport, promotor do Europeu de Ralis, e a FIA tomarão a sua decisão e essa irá certamente impactar nos calendários do Campeonato de Portugal de Ralis. Responder à questão: Será que o CPR arranca com o Rali Serras de Fafe a 12/14 de março? Ninguém sabe responder neste momento. Para já nada muda até nova ordem.

A Demoporto tem o rali pronto, mas a FPAK vai ter que esperar por decisões da FIA, para tomar também as suas.

No Todo-o-Terreno, o problema não é muito diferente, a primeira prova está agendada para o início de março, vamos ver o que sucede até lá. A todos nós resta fugir ao vírus e esperar pelas decisões…