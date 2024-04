Rui Madeira: “vontade de andar depressa e dar espetáculo que o público merece”

Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva vão correr com o Ford Fiesta Rally2 da Past-Racing, no Rali Terras D’Aboboreira e o Top 5 é objetivo assumido.

Depois da boa exibição e resultado a condizer no Rali Casinos do Algarve, Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva querem repetir a dose na prova organizada pelo Clube Automóvel de Amarante.

Aos comandos do Ford Fiesta Rally2 oficial da Past-Racing/M-Sport, que apresentará na prova uma decoração que incluiu uma homenagem ao malogrado Joaquim Santos e à Diabolique, Madeira assume que está “com uma enorme expetativa para Rali Terras D’Aboboreira, pois será o nosso segundo rali em pisos de terra com o Ford oficial. A lista de inscritos é excelente, parece uma prova do WRC2 e isso é bom, pois, com tantas estrelas a pressão não está do nosso lado!”.

Ontem Madeira e Nuno Rodrigues da Silva realizaram um teste na zona de Fafe que “correu muito bem. Foram cerca de 30 quilómetros onde conseguimos construir uma boa base de partida para as classificativas, pois os pisos devem ser semelhantes aos troços da Aboboreira de 2023. A Past-Racing e a M-Sport colocaram à nossa disposição um Fiesta praticamente novo.”

“O carro só fez um rali de asfalto e este gesto dá conta do carinho e da aposta que estão a fazer em nós. Tudo faremos para retribuir com um bom resultado”, assumindo que “encaramos esta prova com muita vontade de andar depressa e dar espetáculo que o público tanto merece.

Fomos convidados para o Qualifying e desta vez vamos certamente fazer bem melhor que no Rali do Algarve. Ficaríamos muito satisfeitos se repetíssemos o Top 5 nas contas do CPR e a vitória dos Masters que alcançamos no Algarve. Estamos confiantes!”.

“A equipa convidou-me para fazer o Rali de Portugal, mas é uma prova em que os pilotos portugueses não têm retorno!”

A possibilidade de Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva fazerem mais provas do CPR com o Fiesta está em cima da mesa, embora o piloto assume que “estamos ainda a fazer um esforço para garantir o orçamento que nos permita estar, pelo menos, em mais um ou dois ralis do campeonato”.

Certo é, ao que tudo indica, que o Vodafone Rali de Portugal não será opção, isto apesar “do convite da equipa, que me apresentou condições muito especiais para alinhar na prova. Mas os tempos são outros e os pilotos portugueses, a meu ver, não têm retorno em provas do WRC. Basta ver as filmagens que são feitas e onde são praticamente ignorados. É uma situação que urge corrigir!”.

O Rali Terras D’Aboboreira, com 107,66 quilómetros de especiais cronometradas, tem início na tarde amanhã, sexta-feira, com a primeira classificativa, Baião Vida Natural (16,93 km).

À noite, a super-especial Amarante Natureza Criativa (2 km), disputa-se em piso de asfalto no centro da cidade. No sábado, os pilotos disputarão as restantes 5 classificativas, com destaque para as duas passagens por Amarante (22,54 km). O final está previsto para as pouco depois das sete da tarde, no centro da cidade de Amarante.