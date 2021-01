Ricardo Moura e o Azores Rallye sair do CPR: “Quero acreditar que não passa de um rumor”

Em declarações ao 16 Válvulas, Ricardo Moura confirmou que pode vir a realizar provas em 2021, sendo para já cedo para perceber que possibilidades podem ser encaradas. Depois de não ter competido em 2020, o que sucedeu pela primeira vez em mais de duas décadas, o piloto açoriano que regressar, ainda que o tenha de fazer em paralelo e sem colidir com a vida profissional. Como se sabe, chegou a estar inscrito no Rali Serras de Fafe de 2020, não participando porque a sua mãe e filha tiveram um acidente de viação e Moura teve que regressar rapidamente aos Açores para as acompanhar, e com a pandemia, acabou por não disputar qualquer prova em 2020. Este ano: “gostava de fazer algo, fiquei parado um ano inteiro, e para quem tenciona manter-se ligado aos ralis é muito tempo. Já tenho saudades de partilhar os momentos dentro do carro com a equipa. Não tenho nada programado o contexto da pandemia não é o mais fácil de programar, existem alguns constrangimentos de viagens de e para os Açores, no entanto estou sempre atento às oportunidades. Se surgir um projeto que faça sentido e que consiga conciliar com a minha atividade profissional… não escondo que tendo a oportunidade, gostava de fazer uma ou duas provas”, disse ricardo Moura que falou também da possibilidade do Rali dos Açores ficar fora do CPR: “Ouvi uns rumores que me preocupam, da possibilidade dos Açores sair do do campeonato nacional de ralis. Seria sem dúvida uma perca incrível, sem igual, eu diria, pois teríamos um campeonato completamente descaracterizado. Acho que isso é um cenário que nem devia ser equacionado, pois com as condições que a organização dá, é uma prova que não é tão cara quanto alguns querem fazer crer. Não consigo imaginar um Campeonato de Portugal de Ralis sem a famosa, como era antigamente, Volta a São Miguel. Quero acreditar que não passa de um rumor. É um ícone do campeonato, é uma referência, se formos perguntar aos pilotos, é um dos favoritos da maioria. Se o argumento for financeiro se calhar há provas do continente mais dispendiosas que o Rali dos Açores, tendo em conta as condições que a organização dá para os pilotos se deslocarem. Tenho muita esperança que o ‘nosso’ rali dos Açores aconteça, e que eu possa fazer parte dessa festa”, disse.