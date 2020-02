RALLY SERRAS DE FAFE E FELGUEIRAS: ONDE VER

Arranca na próxima sexta-feira a época de ralis 2020 com o Rally Serras de Fafe e Felgueiras, num evento com uma fantástica lista de inscritos, com a Hyundai Motorsport, a trazer a Portugal o Campeão do Mundo de Pilotos, Ott Tanak, acompanhado de Dani Sordo, ambos aos comandos de dois Hyundai i20 WRC.

A presença de meia centena de equipas, sendo quase duas dezenas estrangeiras e o regresso dos competitivos troços de Felgueiras ao panorama dos ralis nacionais, são os pontos a destacar da próxima edição que tem o centro nevralgico em Fafe.

O Rally Serras de Fafe e Felgueiras vai para estrada na próxima sexta-feira, dia 28 de Fevereiro e sábado, dia 29, sendo disputado em seis sectores selectivos, corridos em sistema de rondes, num total de 13 classificativas. De destacar a Fafe Street Stage, uma “super-especial” que é já uma clássica da prova, disputada no centro de Fafe e que normalmente junta largos milhares de espectadores. Desta feita, Fafe Street Stage, tem o especial encanto de trazer os Camepeões do WRC, em competição ao centro da cidade minhota.

Os reconhecimentos vão decorrer hoje, sábado dia 22, ou na quinta-feira, dia 26 de Fevereiro, entre as oito e as 18,00 horas. O Rally Serras de Fafe e Felgueiras pontua para o Campeonato de Portugal de Ralis, Troféu Europeu de Ralis, Troféu Ibérico de Ralis e Campeonato de Ralis Norte.

Conheça os acessos às zonas espectáculo:

ABOIM /LUILHAS

ZE 1 – KM 3,63

Temos duas formas de chegar á ZE1

Pela EN 205 seguindo no sentido Póvoa de Lanhoso/Cabeceiras de Basto na povoação de Rossas vire á direita para Lagoa/Fafe, percorrendo cerca de 6 Kms encontra a PEC pois essa estrada Municipal estará cortada ao trânsito.

A outra alternativa será a partir do centro de Fafe dirigir-se á Povoação de Lagoa pela EM 614. Chegado a essa povoação siga pela esquerda junto á capela em direcção a Gontim, 300 mts á frente vire á direita, estacione pois está a cerca de 250 mts da PEC numa passagem asfalto /terra.

ZE 2 – KM 12,89/15,10

Nesta ZE tem a possibilidade de ver os carros por duas vezes.

A melhor forma de lá chegar é saindo do centro de Fafe dirigir-se á Povoação de Lagoa pela EM 614. Chegado a essa povoação siga pela esquerda junto á capela em direcção Gontim, ao chegar á entrada dessa Povoação vire á direita e cerca de 200 mts entra em terra até á Povoação de Luilhas durante cerca de 3,5 Km, continua em frente pela esquerda direcção Monte e encontrará essa estrada cortada no local da ZE.

MONTIM

ZE 3 – KM 1,89

Para aceder a esta ZE deve sair do Centro de Fafe pela EN 206 direcção Mondim/Celorico/Arco Baúlhe. Esta estrada também é o acesso dos concorrentes. Por volta do Km 61,6 no acesso á direita para Burgueiros a estrada está cortada, PF estacione o seu veiculo corretamente na EN 206 e suba a pé em direcção a Burgueiros durante cerca de 600 mts e estará na ZE.

ZE 4 – KM 7,35

A exemplo da ZE 3 siga na mesma EN 206 até ao Km 57,2 ai vire á direita numa placa GPL siga, logo de seguida siga em frente pela esquerda até a um entroncamento, vire á esquerda passe por cima da auto-estrada, encontrando de seguida um Cemitério, estacione aí, suba a pé cerca de 200 mts estará numa passagem de terra/asfalto/Terra . PF não obstrua essa saída pois trata-se de uma saída de emergência.

ZE 5 – KM 3,53

Para aceder a esta ZE deve sair do Centro de Fafe em direção a Felgueiras pela EN 207, quase á entrada de Felgueiras deverá virar á esquerda para a EN 207.1 direcção Amarante/Lixa/Celorico passados 2,9 Km vire á esquerda e entra na EN 101.4 percorridos mais 2,9 Km passe o cruzamento que diz Seixoso 2, estacione e vá a pé até á ZE com o famoso charco, percorra inicialmente cerca de 500 mts em asfalto, vire á esquerda para o caminho de terra e vá sempre com o Muro de pedra do seu lado direito e passados cerca de outros 500 mts está na ZE.

SANTA QUITÉRIA

ZE 6 – KM 0,29

Seguindo na EN 207, á entrada de Felgueiras no cruzamento com a AV. Sarmento Pimentel vire á direita e comece a subir, no fim da subida estará no largo de Sta Quitéria onde estará montada a partida. 200 mts á frente e do lado direito da prova terá a ZE num local de grande visibilidade.

ZE 7 – KM 1,67

Sair do Centro de Felgueiras, junto á Câmara Municipal, pela EN 101, Felgueiras/Guimarães (venida com duas faixas) depois de passar o posto da GNR encontra uma rotunda, segue em frente em direcção Guimarães, e logo a seguir antes do Restaurante Zona Verde do lado direito vire á direita estacione e suba a Avenida na direcção de Sta Quitéria. Cerca de 1 Km acima encontra a ZE numa passagem terra/asfalto.

ZE 7A – KM 4,05 a 4,43

Sair do Centro de Felgueiras, junto á Câmara Municipal, pela EN 101 Felgueiras/Guimarães, ao Km 124,4 vire para Campo de Jogos do Serzedo, 300 mts á frente vire á direita, 300 mts depois encontra o Campo de Jogos, estacione, anda cerca de 100 a 200 mts e está junto á Classificativa.

LAMEIRINHA

ZE 8 – KM 4,46 (Confurco)

Esta ZE é famoso Confurco. Para lá chegar saia do centro de Fafe em direcção á EN 311 direcção Cabeceiras de Basto, siga sempre esta estrada e depois de passar Moreira de Rei encontrará a estrada corta ao transito, estará na ZE.

ZE 9 – KM 1,67 (2º Salto)

A melhor forma de lá chegar é saindo do centro de Fafe dirigir-se á Povoação de Lagoa pela EM 614. Junto ao cemitério virar á direita, estacione e suba a pé, vá sempre pelo seu lado esquerdo até ao Salto.

ABOIM /LUILHAS

ZE 10 – KM 3,18 KM

Partir do centro de Fafe dirigir-se á Povoação de Lagoa pela EM 614. Chegado a essa povoação siga pela esquerda junto á capela em direcção Gontim. Ao chegar á entrada dessa Povoação está na ZE.

ZE 11 – KM 4,78

Esta ZE tem a possibilidade de ver os carros por duas vezes.

A melhor forma de lá chegar é saindo do centro de Fafe dirigir-se á Povoação de Lagoa pela EM 614. Ai siga em frente para Rossas, passa uma estrada de terra á direita, depois uma á esquerda em asfalto para Moinhos de Casca Gontim e passados 200 mts vira á esquerda numa estrada de terra das eólicas, segue sempre essa estrada e vai encontrar a ZE.