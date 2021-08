Rali Vinho Madeira, Ricardo Teodósio Divertir-me a mim e ao público | AutoSport

Ricardo Teodósio irá usar um novo carro, Skoda Fabia Rally2 Evo como anteriormente, nesta edição do Rali Vinho da Madeira em que pretende “de ser o melhor entre os concorrentes do CPR. Este é um rali difícil e, exceção feita a 2018 em que fui quarto, as coisas não têm corrido tão bem quanto desejávamos. Na Madeira surgem sempre imprevistos, acontece sempre algo ou fazemos uma escolha menos correta. Nessas condições temos tido que correr “atrás do prejuízo”. Em 2021 queremos não ter os problemas de anos anteriores pois, quando as coisas correm bem, é mais fácil. Desejo um bom resultado mas também divertir-me e divertir o público”.

Ricardo Teodósio conta 45 anos de idade e, após passar por várias outras modalidades motorizadas, estreou-se nos ralis há 20. Utilizou durante muitos anos várias versões do Mitsubishi Lancer Evo e sempre se destacou pela sua condução exuberante, a entusiasmar o público e uma legião de fãs dedicados. Em 2018 passou para os comandos de um Skoda Fabia R5 e, no ano seguinte, sagrou-se campeão nacional. Em 2020 não venceu nenhum rali e em 2021 é segundo no Campeonato de Portugal de Ralis após ter sido 4º no Rali Terras d’Aboboreira, 3º no Vodafone Rali de Portugal e 2º em Castelo Branco.