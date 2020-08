Rali Vinho Madeira: Programação TV

Programação RTP Madeira e Antena 3 Madeira

Programação RTP Madeira:

Sexta–feira, 7 de agosto

9h00 às 11h15 horas Pódio na Av. do Mar, Direto da Classificativa do Campo de Golfe

12h45 às 13h45 Direto da Classificativa de Santana

15h25 às 16h30 Direto da Classificativa Campo de Golfe 2

18h05 às 18h57 horas Direto da Classificativa Santana 2

21h50 às 22h25 Programa balanço do dia

Sábado, 8 de agosto

11h20 às 12h20 Direto da Classificativa da Ponta do Sol

13h00 às 14h00 Direto da Classificativa do Rosário

15h35 às 16h35 Direto da Classificativa Ponta do Sol 2

17h15 às 18h57 Direto da Classificativa Rosário 2 + Pódio final

21h50 às 22h50 Programa balanço do dia

Segunda-feira, 10 de agosto

Programa balanço final do rali das 22.20 às 23.20

Programação Antena 3:

Cobertura em emissão contínua durante a realização da prova