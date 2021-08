Rali Vinho Madeira, pneus: pretos, redondos, e muito difíceis de escolher… | AutoSport

A manhã do primeiro dia do Rali da Madeira ficou marcada pela incerteza meteorológica. As equipas tinham de escolher pneus para quatro troços, levando no carro um conjunto de pneus que lhes permitisse ultrapassar os quatro troços com o melhor compromisso possível. Em casos destes, quase nunca é possível ter pneus perfeitos para cada um dos troços mas dentro da variedade possível, pneus de chuva, intermédios, slicks, macios e duros, há uns mais indicados para uns troços e outros para outras e essa escolha é que sempre ‘impossível’. Compromisso é a palavra-chave, mas depois quando aqui juntamos a afinação de cada carro, a equação é complexa.

Tendo vencido os quatro troços, como se calcula, Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) foram os que melhor acertaram nessa escolha e que melhor guiaram, claro está: “Escolhemos bem, fomos pelos intermédios, arriscámos mais na PE1, que estava muito molhada, mas mesmo nessa ganhámos algum tempo e se ali conseguimos isso, nos outros seria mais fácil e isso deu-nos confiança extra para os outros troços. Seja como for, falta muito rali, espero continuar a acertar”, disse Miguel Nunes à Antena 3 Madeira.

Segundo lugar para Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia R5 Evo) que no pólo oposto aos seus principais adversários, não escolheram tão bem os pneus e por isso já distam 18.3s dos líderes: “de manhã erramos na escolha dos pneus e isso fez com que dificultasse toda a manha. Tentámos andar, o carro esteve bom para a PE1, mas as outras estavam praticamente secas e com estes pneus era impossível ser rápidos. Vamos mudar o carro, por a base feita nos testes que nos dava confiança”, disse.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) são terceiro e lideram o CPR com 2.1s de avanço para Bruno Magalhães: “sim, correu bem, arriscamos em muitos sítios, de modo a perceber o desempenho do carro. O asfalto muda muito, notamos diferença na aderência. Vamos ver para a tarde com os pisos secos. Agora é tudo novo”.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5) são quartos da geral e são segundo no CPR: “está a correr bastante bem, a escolha difícil pneus destacou-se, sofremos para chegar até aqui, mas agora de tarde deve estar seco, vamos ver…”

Jan Solans/Rodrigo Sanjuan (Citroen C3 R5) são quintos da geral: “está um rali muito equilibrado, estou satisfeito, vou atacar à tarde…”

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) são sextos da geral e terceiros do CPR: “foi uma manhã normal, houve muita incerteza na meteorologia, mas foi uma manhã calma, o rali está em aberto, vamos continuar na luta com os nossos adversários”.

Um furo, atrasou um pouco José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5), mas não se atrasaram demasiado, estã bem na luta: “estou feliz estar aqui, fizemos nossa escolha furámos em Boaventura (PE3) não perdemos muito, mas alguma coisa, o Miguel (Nunes) ganhou uma vantagem grande mas no nacional (CPR) está tudo na ‘guerra’”, disse.

Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5) são oitavos da geral: “não correu bem o primeiro troço, fizemos uma escolha de pneus muito arriscada, esperava que estivesser um bocadinho menos molhado, mas corremos o risco, e não foi assim tão mau, mas perdemos um bocadinho o barco. De resto, quero ganhar experiência tentar manter esta toada”, disse.

A prova está a correr mal a Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 Evo), que são apenas nonos da geral, já a mais de um minuto da frente: “Estamos longe do que esperávamos, fizemos uma má escolha de pneus, isso levou-nos a quebrar a confiança, a não acreditar no carro e isso teve como resultado a má posição que temos agora. Vamos tentar corrigir, não cometer erros, tentar recuperar alguma coisa”, disse.

Por fim, Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 Evo) terminou a manhã muito desalentado, depois de um furo no troço final da manhã os ter atirado de quintos a 18.1s da frente para 10º a 1m13.4s pois deixaram de ter hipóteses de lutar pelo triunfo no rali, o seu grande objetivo.