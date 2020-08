Rali Vinho Madeira, PE7: 9.3s separa o trio do pódio

Alexandre Camacho/Pedro Calado (Citroen C3 R5) venceram mais uma especial, a sétima batendo Pedro Paixão/Luis Rodrigues (Skoda Fabia R5) por 1.2s, com Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) em quarto a 2.2s o que significa que a um troço do fim do dia os três da frente estão agora um pouco mais juntos com Nunes na frente, com 7.7s de avanço para Pedro Paixão, que por sua vez tem Camacho a mais 1.6s. Três piloto separados por 9,3s.

Pepe Lopez/Borja Rozada (Citroen C3 R5) foram terceiros na especial e continuam em quinto atrás de Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5), que foram mais uma vez os mais rápidos entre os concorrentes do CPR, batendo José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5) por dois segundos, com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) a terminarem a especial a 4.4s. Armindo Araújo/Luís Ramalho Skoda Fabia R5 Evo) foram quintos, pelo que na ‘geral’ do CPR, Magalhães já tem 20.1s na frente de Fontes, que por sua vez se afastou um pouco de Armindo Araújo, que está agora a seis segundos exatos de Fontes. Teodósio está 16.5s mais atrás. Pedro Meireles/Mário Castro (W Polo GTI R5) são quintos a 9.9s e

Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4), sextos muito lá para trás depois de um dia com vários problemas.