Rali Vidreiro/Centro de Portugal: Alejandro Cachón termina treino livre com o melhor registo | AutoSport

Alejandro Cachón/Alejandro Lopez (Citroën C3) foram a dupla mais rápida na segunda e derradeira passagem pelo troço do treino livre do Rali Vidreiro/Centro de Portugal, com o tempo de 2:11.7s, enquanto Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 Rally 2) alcançaram o segundo melhor registo, com o crono 2:12.2s, seguidos pela dupla lusa José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 R5) em 2:13.9s.

Alejandro Cachón e Alejandro Lopez baixaram o tempo em relação ao registo da primeira passagem, que pertenceu a Kris Meeke, com a ressalva qualquer que seja o resultado que espanhol obtiver no final do rali não rouba pontos para o CPR. Seguiram-se na tabela de tempos as restantes três concorrentes que disputam o título nacional do CPR com José Pedro Fontes. Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally 2) terminaram a derradeira passagem do treino livre com o quarto tempo mais rápido (2:14.8s), seguidos de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 Rally2) com 2:15.1s e Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia R5 Evo), com 2:16.1s.

Às 10h00 tem início a qualificação, e aí sim, já importa poder escolher a melhor posição na estrada, que nas provas de asfalto costuma ser a primeira. O tempo continua muito incerto, chove um pouco e para depressa, as estradas ficam um pouco húmidas, a temperatura já esteve mais alta, está a baixar aos poucos, mas ainda está acima dos 20ºC.

