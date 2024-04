Rali Terras D’Aboboreira: tudo a postos para a luta do cronómetro

Público interagiu com os pilotos e viu de perto os carros que vão abrilhantar a prova do Clube Automóvel de Amarante

Uma verdadeira enchente de espetadores marcou o dia anterior ao arranque do Rali Terras D’Aboboreira, no centro histórico de Amarante, junto à Ponte de São Gonçalo. Os 30 pilotos e respetivos navegadores participantes na sessão de autógrafos sentiram, ao final da tarde desta quinta-feira, o carinho dos numerosos fans que ali acorreram, não só para contactar as “estrelas” que vão abrilhantar a terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e primeira do FIA European Rally Trophy (ERT), mas também para ver de perto os seus carros ali expostos.

Um dos alvos de maior curiosidade foi o Hyundai i20 N Rally1 da equipa oficial da Hyundai que o espanhol Dani Sordo guiará na prova-extra deste rali, cujo itinerário é comum, exceção feita à classificativa de Amarante, cujos 22,54 km coincidem com a versão de 37,24 km a utilizar pelo Automóvel Clube de Portugal na edição do Vodafone Rally de Portugal, no próximo mês de maio.

Este momento inovador, no âmbito do CPR, promovido pelo Clube Automóvel de Amarante, teve um acolhimento entusiástico por parte das equipas, permitindo aos seus pilotos a oportunidade de interagir com o público num ambiente descontraído e em atmosfera de verdadeira festa dos ralis.

O Rali Terras D’Aboboreira, que tem início na tarde desta sexta-feira, integra, além do calendário do ERT e do CPR, o do campeonato 2RM (duas rodas motrizes), do Júnior, do de Clássicos,Clássicos 2RM, do Promo, do Masters e do Challenge R5/S2000.

PROGRAMA/HORÁRIO

SEXTA-FEIRA (26 abril)

Free Practice – Vila Boa de Quires (3,47 km) 08:00/09:00

Qualifying – Vila Boa de Quires (3,47 km) 09:30/10:00

Shakedown – Vila Boa de Quires (3,47 km) 10:30/12:00

Partida (Baião) 16:50

PEC 1 – Baião Vida Natural (16,93 km) 17:20

Reagrupamento (Parque Ribeirinho de Amarante) 18:50/20:30

PEC 2 – Amarante Natureza Criativa (2,00 km) 21:00

Parque de Assistência (Metalocardoso) 21:15/22:00

Parque Fechado (Metalocardoso) 22:05

SÁBADO (27 abril)

Partida (Metalocardoso) 08:25

Assistência (Metalocardoso) 08:25/08:40

PEC 3 – Amarante 1 (22,54 km) 09:25

PEC 4 – Baião 1 (11,37 km) 10:45

Assistência (Metalocardoso) 12:00/13:30

PEC 5 – Amarante 2 14:15

PEC 6 – Aboboreira 1 (16,14 km) 15:15

Reagrupamento (Metalocardoso) 16:20/17:30

PEC 7 – Aboboreira 2 – POWER STAGE 18:10

Final (Rotunda António Lago Cerqueira – Amarante) 19:10