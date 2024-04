Rali Terras d’Aboboreira: Pneus do CPR ‘melhores’ que os ‘mundialistas’

No final do primeiro troço de ontem, e também no primeiro de hoje, Kris Meeke / Stuart Loudon (Hyundai I20 Rally2) cavaram grandes fossos em termos de tempos para a concorrência. No primeiro, deixaram Yohan Rossel / Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2), os segundos mais rápidos, a 8.9s e no primeiro de hoje, Amarante, voltaram a bater o francês, desta feita por 12.3s.

Números significativos, que têm em parte, nos pneus, uma explicação.

Os pneus do CPR são melhores que os pneus do Mundial para esta prova, e o AutoSport confirmou que os pneus que estão a ser utilizados pelos ‘mundialistas’ são os que habitualmente usam no WRC, e esses comparativamente, são mais duros, logo têm menos aderência, são mais pesados e também fortes.

Parte da diferença explica-se por esse facto, já que olhos experientes que os viu passar ontem e hoje de manhã confirma: “o andamento que estão a impor é no mínimo semelhante ou mesmo mais do que Kris Meeke”, pelo que não será aí que se fez a diferença, mas sim nos pneus.

Ao AutoSport, um piloto mundialista confirmou a diferença nos pneus, mas não se quis ‘comprometer’ se são melhores ou piores…