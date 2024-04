Rali Terras d’Aboboreira: Pierre-Louis Loubet na frente do ‘treino livre’

Como se percebe, poucos terão apertado verdadeiramente com os seus carros, pelo que daqui a pouco na qualificação as coisas devem ser um pouco diferentes, ainda que o ritmo dos pilotos mundialistas, onde se inclui Kris Meeke, deve vir ao cimo salvo uma ou outra surpresa.

Na primeira vez que o cronómetro se ligou no Rali Terras d’Aboboreira, nos treino livre, os mais rápidos foram Pierre-Louis Loubet / Loris Pascaud (Škoda Fabia Rs Rally2), 1.3s na frente de Marco Bulacia / Diego Vallejo (Citroën C3 Rally2) com Josh Mcerlean / James Fulton (Škoda Fabia RS Rally2) em terceiro a mais 0.3s. Quarto posto para Rúben Rodrigues / António Costa (Škoda Fabia RS Rally2), na frente de Yohan Rossel / Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2), Kris Meeke / Stuart Loudon (Hyundai I20 Rally2), Nikolay Gryazin / Konstantin Aleksandrov (Citroën C3 Rally2) com Pedro Meireles / Ricardo Cunha (Hyundai I20 N Rally2), Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) e Ricardo Teodósio / José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) a fecharem o top 10.

