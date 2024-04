Rali Terras d’Aboboreira, Pedro Silva: “luta vai ser incrível”

Pedro Silva realça ainda que “numa prova com troços tão duros e desafiantes e uma lista de participantes tão forte e extensa, temos de trabalhar muito e ter a sorte do nosso lado. Contamos com o apoio de todos”.

Aos comando do Peugeot 208 Rally4 assistido pela Domingos Sport, Pedro Silva e Roberto Santos vão lutar pelos lugares cimeiros no CPR2RM e na Peugeot Rally Cup Portugal, numa prova em que estão inscritos mais de 30 carros nas 2RM.

Os concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canavezes serão palco da edição 2024 do Rali Terras D’Aboboreira, terceira prova da temporada do Campeonato de Portugal de Ralis.

Num rali já com “cheiro” a Mundial, Pedro Silva e Roberto Santos têm pela frente uma das mais desafiantes provas da temporada. Motivada pelo excelente arranque de época, a dupla embaixadora da Beira Baixa quer estar na luta pelo pódio nas contas do CPR2RM e da Peugeot Rally Cup Portugal.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI