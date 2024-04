Rali Terras d’Aboboreira/PEC3, a 3ª via de Kris Meeke: ‘arrasador’…

Pierre-Louis Loubet / Loris Pascaud (Škoda Fabia Rs Rally2) foram terceiros a 19.0s da frente, com Nikolay Gryazin / Konstantin Aleksandrov (Citroën C3 Rally2) a fazerem um mau tempo e a perderem 28.0s o que os levou a cair para a quinta posição da geral, com Loubet a assumir o terceiro lugar.

Quem possa ter pensado que, após um grande acidente na qualificação, o iria ‘acalmar’ para aumentar fortemente as probabilidades de chegar ao fim, desengane-se porque Meeke está ao ataque desde o arranque do rali a contar para a classificação.

Na antevisão da prova tínhamos deixado no ar a possibilidade de Kris Meeke ter que optar entre assegurar o seu triunfo no CPR ou arriscar rodar ao ritmo dos pilotos ‘mundialistas’ do WRC2, que correm neste Rali Terras d’Aboboreira como preparação para o Rali de Portugal.

