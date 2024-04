Rali Terras d’Aboboreira/PEC1: Kris Meeke pulverizou concorrência

Kris Meeke / Stuart Loudon (Hyundai I20 Rally2) são os primeiros líderes do Rali Terras d’Aboboreira.

Afinal, apesar do azar que tiveram na qualificação, em que o carro ao sair ligeiramente da trajetória foi embater no morro do lado direito da estrada catapultando o Hyundai que capotou e caiu por uma ribanceira, Kris Meeke / Stuart Loudon (Hyundai I20 Rally2) ficaram com uma aparente má posição na estrada em virtude de não terem registado um crono na qualificação do Rali Terras d’Aboboreira, mas por vezes há males que vêm por bem e o facto da chuva ter feito – fortemente – a sua aparição no primeiro torço da prova, tornou a vida bem mais difícil a quem rodava mais atrás, o que aliado ao bom andamento do irlandês permitiu-lhe vencer o troço de abertura da prova com 8.9s de avanço para Yohan Rossel / Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2) com Nikolay Gryazin / Konstantin Aleksandrov (Citroën C3 Rally2) em terceiro a 11.2s.

Ao passarem muito mais atrás na ordem, os homens da Citroën cederam já algum tempo. Uma coisa curiosa: os três primeiros são todos da Sports &You.

Quarto tempo para Jan Solans / Rodrigo Sanjuan (Toyota Yaris Rally2) com menos 0.7s que Gryazin, seguindo-se Pierre-Louis Loubet / Loris Pascaud (Škoda Fabia Rs Rally2) a mais 1.7s.

Josh Mcerlean / James Fulton (Škoda Fabia RS Rally2), primeiro na estrada cedeu 13.9s para o seu compatriota, em sétimo ficaram Marco Bulacia / Diego Vallejo (Citroën C3 Rally2) e depois várias equipas portuguesas: os mais rápidos foram Rúben Rodrigues / António Costa (Škoda Fabia RS Rally2) que ficaram a 20.4s de Meeke, seguindo-se Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) a mais 3.5, com Ricardo Teodósio / José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) logo atrás a mais 3.5s.

11º lugar para José Pedro Fontes / Inês Ponte (Citroën C3 Rally2), a 7.0s de Teodósio, seguindo-se Alexander Villanueva / Jose Murado (Škoda Fabia RS Rally2), e Pedro Meireles / Ricardo Cunha (Hyundai I20 N Rally2) que perdeu um minuto para Meeke.

Logo a seguir, Paulo Neto / Nuno Mota Ribeiro (Škoda Fabia R5 Evo), Ernesto Cunha / Rui Raimundo (Škoda Fabia R5 Evo), Lucas Simões / Valter Cardoso (Ford Fiesta R5 Mk II), Rui Madeira / Nuno Rodrigues Da Silva (Ford Fiesta MKII Rally2), João Barros / Jorge Henriques (Volkswagen Polo GTI R5), Pedro Almeida / Mário Castro (Škoda Fabia Evo Rally2), Hugo Lopes / Magda Oliveira (Peugeot 208 Rally4) foram os mais rápidos das 2RM (para já, mas faltam passar concorrentes), João Andrade / Pedro Santana (Peugeot 208 Rally4), Ricardo Filipe / Filipe Carvalho (Škoda Fabia R5), e Gonçalo Henriques / Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4) que cederam 11.2s para Hugo Lopes.

