Rali terras d’Aboboreira: o que disseram os pilotos no final

Três ralis, três vitórias para Kris Meeke, desta feita com Stuart Loudon no banco do lado direito do Hyundai I20 Rally2.

Segundo lugar do CPR para Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2). Para lá de Meeke, foram claramente os mais rápidos do CPR, só na fase inicial da prova se deixaram surpreender por Rúben Rodrigues, passaram para o segundo lugar do CPR na PEC 4, Baião, quando o açoriano furou.

Pedro Almeida / Mário Castro (Škoda Fabia Evo Rally2) terminaram na nona posição, terceiros do CPR. Depois de tantos azares nas provas anteriores, já mereciam este prémio. Começaram mal a prova, foram recuperando a pouco e pouco e subiram 10 posições de 19º para nonos, no CPR de 11º para 3º.

Lucas Simões / Valter Cardoso (Ford Fiesta R5 Mk II) fecharam o top 10 à geral, e também eles fizeram uma boa recuperação do nono lugar para a quarta posição final no CPR, depois duma prova em crescendo com vários quintos lugares nos troços no CPR.

Paulo Neto / Nuno Mota Ribeiro (Škoda Fabia R5 Evo) foram 12º, quintos do CPR. Ernesto Cunha / Rui Raimundo (Škoda Fabia R5 Evo), terminaram na 11ª posição, 6º do CPR, estiveram mais irregulares do que no Algarve, mas voltaram a ficar bem classificados.

Rui Madeira / Nuno Rodrigues Da Silva (Ford Fiesta MKII Rally2), tiveram bem mais dificuldades nesta prova, foram 13º da geral, sétimos do CPR,

Hugo Lopes / Magda Oliveira (Peugeot 208 Rally4) confirmaram novo triunfo nas 2RM, Gonçalo Henriques / Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4) acabaram por ficar pelo caminho devido a problemas com a suspensão do Clio, pelo que os segundos classificados foram Sérgio Dias / Bruno Abreu (Peugeot 208 Rally4) com Emanuel Figueiredo / Ricardo Pinto (Peugeot 208 Rally4) no pódio.

Muitos azares e má classificação para Ricardo Sousa / Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) e Pedro Pereira / João Aguiar (Peugeot 208 Rally4), Daniel Nunes / José Janela (Peugeot 208 Rally4) abandonou cedo.

Ricardo Filipe / Filipe Carvalho (Škoda Fabia R5) terminaram em sétimo do CPR,mas começaram atrasados, fizeram um rali sempre em recuperação, em todos os troços foram subindo na geral.