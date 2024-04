Rali Terras d’Aboboreira: Momento-Chave

O Momento-Chave do Rali Terras d’Aboboreira deu-se após o aparatoso despiste de Kris Meeke na qualificação da prova, quando o piloto cortou demais uma esquerda a descer e projetou a lateral direita do carro para as barreiras do lado direito da estrada o que fez o Hyundai i20 N Rally2 capotar e cair por uma ribanceira. O momento-chave começou logo ali, com o facto do carro não só não ficar com o roll bar danificado, o que seria ‘Game Over’, como ficou suficientemente bem para ser mais ou menos facilmente recolocado na estrada, indo até em cima das quatro rodas e a funcionar normalmente até à assistência.

Logo aí se percebeu que em termos mecânicos não teria havido grande crise, o resto era basicamente chapa e a segunda parte do decisivo Momento-Chave dá-se quando os mecânicos conseguem a tempo de não penalizar, meter o carro no Parque Fechado sem penalizar. Tudo o resto, estava nas mão de Kris Meeke, e tudo o que fez a seguir foi perfeito. Venceu seis dos sete troços do rali e não venceu o último porque não valia mesmo a pena arriscar na Power Stage.