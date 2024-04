Rali Terras D’Aboboreira: Lista de inscritos e antevisão

Dani Sordo e o Hyundai Rally1 abrilhantam a lista de inscritos. Prova do Clube Automóvel de Amarante contará com a participação de alguns dos principais pilotos do WRC2

A dupla Dani Sordo/Candido Carrera e o Hyundai i20 N Rally1 Hybrid serão a grande atração do Rali Terras D’Aboboreira (26/27 abril), prova de abertura do FIA European Rally Trophy (ERT) e terceira jornada do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), cuja lista de inscritos reúne nada menos que 7 pilotos do WRC2.

Inscrito pela Hyundai Shell Mobis World Rally Team, Sordo vai disputar a Prova Extra, cujo itinerário é similar à prova do CPR, mas não inclui a classificativa de Amarante (PEC 3 e PEC 5), já que os 22,54 quilómetros desta versão utilizada pelo Clube Automóvel de Amarante são comuns ao traçado de 37,24 km da mesma “especial” do Vodafone Rally de Portugal. O espanhol cumprirá as restantes classificativas nos dois dias de prova, ensaiando para a Hyundai a sua participação, no próximo mês, na quinta etapa do WRC que se realiza no nosso país.

Esta edição do Rali Terras D’Aboboreira apresenta, em termos qualitativos, a melhor lista de inscritos do historial da prova, pois às “estrelas” do CPR, como Kris Meeke (Hyundai i20 N Rally2), Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2), Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2), José Pedro Fontes (Citroen C3 Rally2), Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 evo), Rúben Rodrigues (Skoda Fabia RS Rally2), Pedro Meireles (Hyundai i20 N Rally2) e João Barros (VW Polo Rally2), entre outros, juntam-se mais de uma dezena de estrangeiros da categoria Rally2.

Entre eles, destacam-se os nomes de Yohan Rossel (Citroen C3), Pierre Louis Loubet (Skoda Fabia RS), Josh McErlean (Skoda Fabia RS), Jan Solans (Toyota Yaris), James Leckey (Citroen C3), Nikolay Gryazin (Citroen C3), Marco Bulacia (Citroen C3).

Antevê-se um nível competitivo muito elevado, e já com “cheirinho” a WRC, nesta prova que decorrerá nos territórios de Amarante, Baião e Marco de Canaveses com um total de sete classificativas (107,66 km).

O Rali Terras D’Aboboreira marcará ainda o arranque da Peugeot Rally Cup Ibérica 2024, competição que, nos últimos anos, tem sido uma verdadeira “escola” de futuros jovens campeões, e vai ser a terceira prova da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, outro troféu monomarca desenhado para a descoberta de novos valores.

De referir que na Peugeot Rally Cup Portugal estão inscritos nada menos que 26 pilotos, um número recorde. Os pilotos dos Peugeot 208 Rally4 e os dos Toyota GR Yaris RZ Cup prometem, à semelhança do sucedido no ano transato, dar espetáculo nas classificativas daquele território.

Esta terceira de oito provas do CPR, com um total de 90inscritos, integra também os calendários dos campeonatos 2RM (duas rodas motrizes), Júnior, de Clássicos, Clássicos 2RM, do Promo, do Masters e do Challenge R5/S2000.

PROGRAMA/HORÁRIO

SEXTA-FEIRA (26 abril)

Free Practice – Vila Boa de Quires (3,47 km) 08:00/09:00

Qualifying – Vila Boa de Quires (3,47 km) 09:30/10:00

Shakedown – Vila Boa de Quires (3,47 km) 10:30/12:00

Partida (Baião) 16:50

PEC 1 – Baião Vida Natural (16,93 km) 17:20

Reagrupamento (Parque Ribeirinho de Amarante) 18:50/20:30

PEC 2 – Amarante Natureza Criativa (2,00 km) 21:00

Parque de Assistência (Metalocardoso) 21:15/22:00

Parque Fechado (Metalocardoso) 22:05

SÁBADO (27 abril)

Partida (Metalocardoso) 08:25

Assistência (Metalocardoso) 08:25/08:40

PEC 3 – Amarante 1 (22,54 km) 09:25

PEC 4 – Baião 1 (11,37 km) 10:45

Assistência (Metalocardoso) 12:00/13:30

PEC 5 – Amarante 2 14:15

PEC 6 – Aboboreira 1 (16,14 km) 15:15

Reagrupamento (Metalocardoso) 16:20/17:30

PEC 7 – Aboboreira 2 – POWER STAGE 18:10

Final (Rotunda António Lago Cerqueira – Amarante) 19:10