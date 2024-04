Rali Terras d’Aboboreira, Kris Meeke: do ‘bate-chapa’ à liderança isolada

Kris Meeke/Stuart Loudon (Hyundai i20 N Rally2) lideram o Rali Terras D’Aboboreira, apesar de um aparatoso capotanço na manhã da prova.

Yohan Rossel / Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2) foram os mais rápidos na super especial de Amarante Natureza Criativa, bateram Kris Meeke / Stuart Loudon (Hyundai I20 Rally2) por 0.6s com Pierre-Louis Loubet / Loris Pascaud (Škoda Fabia Rs Rally2) em terceiro a 1.0s. Quarto posto para Josh Mcerlean / James Fulton (Škoda Fabia RS Rally2) na frente de Nikolay Gryazin / Konstantin Aleksandrov (Citroën C3 Rally2) com os melhores portugueses a serem Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) na sexta posição, seguidos por José Pedro Fontes / Inês Ponte (Citroën C3 Rally2).

Quem teve um forte contratempo foram Ricardo Teodósio / José Teixeira (Hyundai I20 Rally2), que cederam 18.9s, e com 11º caíram para o 11º lugar da geral.

Na frente de prova está Kris Meeke, agora com um avanço de 8.3s para Rossel, com Gryazin em terceiro a 13.4s da frente. Um Hyundai, dois Citroën, todos da Sports & You.

Quarto posto para Pierre-Louis Loubet a 0,6s de Gryazin, segue-se Mcerlean a outros 0.6s.

Jan Solans / Rodrigo Sanjuan (Toyota Yaris Rally2) são sextos, perderam um posição para o irlandês nesta super especial. Sétimo lugar para Marco Bulacia / Diego Vallejo (Citroën C3 Rally2) que está a 18.9s da frente, sendo que a partir daqui as difernças são maiores.

Rúben Rodrigues / António Costa (Škoda Fabia RS Rally2) são os melhores portugueses, não do CPR, esse é Kris Meeke. Os açorianos distam 25.9s da frente e têm Armindo Araújo a 0.5s.

José Pedro Fontes está 7.9s mais atrás, seguido de Ricardo Teodósio que está já a 43.1s da frente, e a 8.8s de Fontes. Pedro Meireles / Ricardo Cunha (Hyundai I20 N Rally2) são 12º

Paulo Neto / Nuno Mota Ribeiro (Škoda Fabia R5 Evo) são 14º na frente de Ernesto Cunha / Rui Raimundo (Škoda Fabia R5 Evo), Rui Madeira / Nuno Rodrigues Da Silva (Ford Fiesta MKII Rally2), Lucas Simões / Valter Cardoso (Ford Fiesta R5 Mk II), João Barros / Jorge Henriques (Volkswagen Polo GTI R5), e Pedro Almeida / Mário Castro (Škoda Fabia Evo Rally2) que são 19º.

O top 20 fica completo com os líderes das 2RM e troféus Peugeot, Hugo Lopes / Magda Oliveira (Peugeot 208 Rally4) que venceram a super especial com 4.7s de avanço para Gonçalo Henriques / Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4) sendo que falta muita gente das 2RM pelo que convém ir olhando para os tempos.

Meeke dominou à tarde

A dupla Kris Meeke/Stuart Loudon (Hyundai i20 N Rally2) entrou, na tarde desta sexta-feira, com o pé direito no Rali Terras D’Aboboreira – apesar do percalço sofrido no qualifying, ao sair de estrada – e assumiu a liderança da terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) com uma confortável vantagem de 20.4 segundos.

De manhã, o piloto britânico do Team Hyundai Portugal capotou na sequência do toque numa pedra e acabaria, ao fim de duas cambalhotas, por cair para um descampado, valendo-lhe alguma vegetação para amortecer a queda.

Sem danos graves no carro, Meeke pôde continuar em prova e, sem tempo no qualifying, sobrou-lhe, na escolha da ordem de partida, o primeiro lugar na estrada. “Se chover, pode não ser uma má posição, porque apanharei o piso menos degradado…”, comentava.

A verdade é que os deuses estiveram com o líder do CPR, já que a chegada da chuva anulou a sua desvantagem e só teve que impor um bom ritmo para ser o mais rápido nos 16,93 km do troço de Baião Vida Natural.

Ganhou 20.4s a Rúben Rodrigues (Skoda Fabia RS Rally2) e 23.9 e 24.8, respetivamente, a Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2) e ao campeão em título Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rallky2).

A diferença de Meeke já foi mais expressiva (31.8) para José Pedro Fontes (Citroen C3 Rally2) e mais ainda face a Pedro Meireles (Hyundai i20 N Rally2): pouco mais de um minuto.

João Barros (VW Polo Rally2) e Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 evo) foram “vítimas” do aumento da intensidade da chuva no momento da sua passagem, terminando atrás de Paulo Neto (Skoda Fabia Rally2 evo), Ernesto Cunha (Skoda Fabia Rally2 evo) e Lucas Simões (Ford Fiesta R5).

No CPR 2RM (duas rodas motrizes), Hugo Lopes (Peugeot 208 Rally4) entrou ao ataque, deixando João Andrade (Peugeot 208 Rally4) a 5.3 segundos e o vencedor do FPAK Júnior Team de 2023, Pedro Pereira (Peugeot 208 Rally4), a 8.2, este na frente do campeão em título Gonçalo Henriques (Peugeot 208 Rally4).

O primeiro dia do Rali Terras D’Aboboreira ficou concluído com a super-especial noturna de Amarante Natureza Criativa (2,00 km), e para sábado estão reservadas todas as decisões da prova, com as restantes 5 classificativas (88,73 km).

