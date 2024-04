Rali Terras d’Aboboreira: Baião, já lá vão mais de 40 anos…

Em 1985 começou a realizar-se o troço de Carvalho de Rei (11,00 Km) no Rali de Portugal, a que se juntava a Aboboreira (21,50 Km) que perfazia sempre uma zona em que havia grande espetáculo na Serra da Aboboreira, antes da caravana ‘descer’ para Viseu. Hoje, Baião recebe de novo as máquinas num troço que esteve pelas últimas vezes em 2015 e 2016.

Foi apenas em 1983 que um troço chamado Baião surgiu pela primeira vez no Rali de Portugal. Já era realizado em ralis locais, mas no WRC só por esta altura ‘nasceu’ para os ralis ao mais alto nível.

Hoje, os concorrentes do Rali Terras d’Aboboreira regressam a Baião, um troço importante na história do Rali de Portugal…

