Rali Terras D’Aboboreira, Armindo Araújo: melhor possível no CPR

Armindo Araújo confiante para o Terras D’Aboboreira

Com duas provas disputadas e dois segundos lugares, Armindo Araújo e Luís Ramalho chegam à terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis como melhor dupla nacional, e esperam no Rali Terras D’Aboboreira voltar a capitalizar, a seu favor, as boas prestações e resultados neste início da temporada 2024.

Cientes que nesta prova, organizada pelo Clube Automóvel de Amarante, vários pilotos do WRC2 estarão na Aboboreira para testarem e ganharem ritmo para o Rali de Portugal, a dupla do Skoda Fabia RS, não está preocupada com, a mais que previsível, intensa luta pela vitória à geral.

“O nosso grande foco é lutar por conseguir a melhor classificação possível para o CPR, mas não está fora de questão que, com o desenrolar do rali possamos discutir posições com os pilotos mundialistas.

Isso só será possível desde que não tenhamos que comprometer a luta pelas primeiras posições no nosso campeonato. Sabemos que eles não têm nada a perder, e nós, pelo contrário, um ligeiro erro ou problema podemos ficar logo aí distantes das primeiras posições do Campeonato”, começa por dizer Armindo Araújo.

Na terceira prova do ano, Armindo Araújo quer sobretudo continuar a impor um ritmo muito competitivo para que possa abrir as possibilidades de lutar pela vitória nas contas do CPR e se isso não acontecer, “Sabemos que estaremos num patamar que nos permitirá continuarmos a ganhar pontos aos nossos adversários nacionais. Foi assim em Fafe e no Algarve e queremos muito que, pelo menos assim seja na chegada em Amarante. Estamos a trabalhar para sermos ainda mais competitivos e confiantes no que podemos fazer nesta prova”, afirma Armindo Araújo

O Rali Terras D’Aboboreira, como as duas primeiras provas do CPR, terá início às 08.00 da manhã de sexta feira (26 abril) com a disputa do treino livre e qualificação para escolha da ordem de partida, num percurso de 3.47km desenhado em Vila Boa de Quires.

Ainda na sexta feira, os concorrentes do Rali Terras D’Aboboreira terão pela frente as duas primeiras Provas Especiais de Classificação: Baião Vida Natural com 16.93km e a SSS Amarante Natureza Criativa – 2.0km disputada no centro de Amarante. Sábado, o dia mais longo, terá início com a primeira passagem por Amarante (22.54km), seguindo-se a única passagem por Baião (11.37km).

Da parte da tarde nova passagem por Amarante, a anteceder a dupla visita aos 16.14km do troço de Aboboreira, onde na segunda passagem será disputada a Power Stage e derradeira prova especial da prova.