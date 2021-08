Rali Madeira, PE13: 5.3s separam Alexandre Camacho de Miguel Nunes, furo de Armindo Araújo atrasa-o | AutoSport

Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 Evo) fazem um tempo canhão e vencem a primeira especial da tarde decisiva do Rali Vinho Madeira, com Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia R5 Evo) a ganharem novamente tempo a Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) com a diferença entre ambos a cair para 5.3s.

Com três difíceis troços pela frente, tudo em aberto na luta pelo triunfo.

Nas contas do CPR, azar para Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) que furaram, perderam quase um minuto e caíram para o nono lugar da geral, quinto do CPR, atrás de Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5). São assim os ralis, os homens da The Racing Factory recuperaram até 4.1s atrás de Bruno Magalhães, que continua a liderar o CPR, mas agora com 8.4s de avanço para José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5), depois de lhes ganharem mais 1,8s neste troço. Ainda pode haver luta pelo triunfo no CPR, mas uma coisa é certa: o triunfo fica na Sports & You.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) são terceiros a 30.2s da frente, depois duma especial em que o piloto confessou ter apanhado “alguns cagaços”…

Bernardo Sousa está as 7.5s de Teodósio, pelo que algo pode mudar também aqui.

