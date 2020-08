Rali do Alto Tâmega: Acidente assustou

Este primeiro dia de Rali do Alto Tâmega ficou marcado pelo aparatoso despiste no troço de Chaves do jovem inglês Ruari Bell, cujo Ford Fiesta 1.0L, devido a um problema técnico (falta de travões, como o piloto mais tarde reconheceu), saiu de estrada e embateu em dois veículos de segurança do rali, carros dos bombeiros e ambulância, daí resultando vários feridos, um deles, um bombeiro, mais grave.

A dupla britânica perdeu os travões do seu Fiesta no final duma zona rápida e quando lhes surgiu um gancho à esquerda, nada mais podia fazer do que sair de estrada e por azar, existiam pessoas mal colocadas, pois se há sítios onde não deve estar ninguém é nas escapatórias, muito menos numa zona totalmente exposta após uma travagem muito forte. qualquer azar, é em frente que os carros vão e foi exatamente o que sucedeu neste caso.

Os carros de bombeiros estão corretamente estacionados, o que não pode, sob circunstância nenhuma é haver gente à sua frente. Quanto muito, protegidos na medida do possível por esses carros. Infelizmente um bombeiro foi projetado com violência, e uma segunda pessoa, também foi projetada, embora com menor violência. Piloto e copiloto tiveram ferimentos ligeiros, mais grave ficou o bombeiro que se encontrava mais próximo. O troço foi interrompido, o socorro foi prestado, os feridos foram transportados para o Hospital de Chaves.