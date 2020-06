Rali de Castelo Branco, Luís Dias: “Cumprir, de forma escrupulosa, os requisitos”

Luís Dias é o Diretor de Prova do Rali de Castelo Branco, para quem o desafio de concretizar a realização do Rali de Castelo Branco nestas condições é muito grande. “Tivemos de mudar uma série de procedimentos e criar condições mais restritivas para poder realizar a edição deste ano do Rali de Castelo Branco. Procurámos, juntamente com todas as entidades envolvidas, cumprir, de forma escrupulosa, os requisitos e acreditamos que, com o contributo de todos, vamos ter, certamente, um excelente e emocionante rali”, disse.