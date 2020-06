Rali de Castelo Branco: Estreia mundial do Peugeot 208 Rally4, e não só…

Já é conhecida a lista de inscritos do Rali de Castelo Branco e há boas surpresas pela frente. Estão inscritos 13 R5, um R4, o de Gil Antunes, três RGT, e dois novos Peugeot 208 Rally4, para Pedro Almeida e Pedro Antunes, que estreiam os novos carros da Peugeot Rally Cup Ibérica. Por fim, seis concorrentes nos Clássicos, um bom número, na linha do que já sucedeu em Fafe.

Entre os R5, registe-se a presença de Carlos Martins/José Pedro Silva (DS3 R5) e André Cabeças/Bino Santos (DS3 R5) que se juntam à habitual caravana lusa.

Gil Antunes estreia o Dacia Sandero R4 em competição, sendo que os espectadores podem ainda ver três Porsche, para as duplas Vitor Pascoal/Ricardo Faria (Porsche 911 GT3 Cup), Paulo Carvalheiro/Dércio Carvalheiro (Porsche 911 GT3 Cup) e Pedro Silva/Alexandre Rodrigues (Porsche 997 GT3). Veja as listas de inscritos.