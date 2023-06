Rali de Castelo Branco: 11 troços, termina com especial noturna no sábado+Guia da Prova | AutoSport

Já é conhecido o esquema da próxima prova do CPR, o Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, primeira em asfalto do ano. O evento conta ainda para o Campeonato Promo e Start Centro. Estão previstas onze provas especiais de classificação entre as quais a Super Especial nocturna, na sexta feira dia 30 de Junho, concluindo a etapa inaugural do rali, que arranca com quatro troços, dois ‘normais’, Santo André das Tojeiras e Vila Velha de Ródão e a Super Especial Reconquista, A e B, que perfazem os quatro troços inaugurais.

Seguem-se no Sábado dia 1 de Julho, mais oito especiais, a última delas a nova Prova Especial de Classificação disputada à noite que encerrará o Rali, terminando no coração da cidade de Castelo Branco, arrancando nas suas imediações. A Escuderia Castelo Branco vai mais uma vez levar o rali para o centro da cidade albicastrense, com a prova a terminar no sábado à noite, ao contrário dos anos anteriores.