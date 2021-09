Rali da Água/Alto Tâmega, José Pedro Fontes: “resultado da Madeira deu alento adicional” | AutoSport

Depois do segundo lugar no CPR no Rali Vinho Madeira, José Pedro Fontes e Inês Ponte apresentam-se no Rali da Água – CIM Alto Tâmega 2021 com uma enorme vontade de subir novo patamar e, assim, garantir a primeira vitória da temporada. Organizada pelo CAMI Motorsport, esta quinta prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2021 corre-se já este fim de semana, dividindo-se, competitivamente, pela tarde de sábado e por todo o dia de domingo.

“Claro que o resultado obtido na Madeira nos deu um alento adicional em termos de CPR, não só pela posição em si, numa prova de que gostamos particularmente, como pelo facto do mesmo nos ter permitido recuperar parte do atraso pontual na luta pelos títulos e Pilotos e Navegadores de 2021, deixando tudo em aberto para os ralis que faltam disputar até final do ano”, referiu José Pedro Fontes.

“O feedback que tivemos em termos de evolução, competitividade e fiabilidade do nosso C3 R5 nos pisos de asfalto locais, e pese embora as diferenças entre as características dos troços da Madeira e o os do Alto Tâmega, permite-nos poder sonhar com uma primeira vitória no CPR 2021, resultado que, a acontecer, permitiria reforçar, em muito, as nossas pretensões aos títulos da presente temporada”.

No que se refere a esta prova, o piloto do Porto não antevê dificuldades de maior em termos de conhecimento do terreno: “Esta edição tem, de facto, duas novidades de monta, o troço de Carvalhelhos, que, apesar de novo, tem características semelhantes aos restantes troços da região, e a Super Especial noturna, que como todas as classificativas espetáculo terá as suas particularidades e rasteiras. Todo o resto do rali é já do nosso conhecimento, já que a organização apostou num traçado muito semelhante ao do ano passado.”

“Gostaria ainda de destacar o gradual regresso do público aos troços e aos ralis, situação que que dá um impulso adicional não só a nós como pilotos, como a toda a estrutura do Citroën Vodafone Team, nunca sendo demais referir o necessário respeito pelas normas de proteção sanitária.”, acrescentou Fontes.