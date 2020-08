Rali Alto Tâmega, Ricardo Teodósio: “Cruzámo-nos com um cão numa zona estreita do troço”

Ricardo Teodósio e José Teixeira chegaram ao Rali Alto Tâmega com a necessidade imperativa de vencer para se manterem bem vivo na corrida ao título, mas neste primeiro dia de prova as coisas não correram bem. Fizeram o melhor tempo da qualificação, no primeiro troço cederam uns razoáveis 4.7s, mas no segundo tinha que haver uma explicação para tanta diferença e ‘ela’ surgiu, um cão: “Hoje foi um dia com um misto de emoções. Da parte da manhã rodámos no Qualifying no ritmo com que pretendíamos entrar em prova. Já da parte da tarde, após estarmos entre os pilotos da frente na primeira especial, na segunda, quando tentávamos recuperar, cruzámo-nos com um cão numa zona estreita do troço, o que nos fez perder a concentração e condicionou o resultado final. São coisas que acontecem e amanhã queremos voltar na máxima força”, escreveu Teodósio nas redes sociais. Só neste troço perdeu 25.8s e vai para o segundo dia a 27.4s do líder. Em condições normais, não será nada fácil recuperar, mas vamos ver o que acontece amanhã.