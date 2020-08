Rali Alto Tâmega: O vídeo da PEC 2-Chaves (18,72 Km)

Depois de ontem lhe termos mostrado como era o primeiro troço do Rali do Alto Tâmega, hoje é a vez da segunda especial, PEC 2-Chaves (18,72 Km), a mais extensa do rali e que vai encerrar o dia competitivo de sábado, 29 de agosto. Logo no início, a passagem pela povoação de Matosinhos, é algo que os concorrentes do CPR não estão nada habituados: estreito, entre casas e empedrado. É um troço que nada tem a ver com o anterior, pois apesar de semi-rápido é muito estreito e algo sujo, a não permitir erros. Não há espaço para erros, ao contrário da PE1 que é muito largo.

Ainda antes do meio do troço passa novamente por uma pequena povoação, Seixo, novamente em empedrado, estreito, até entrar na estrada principal em direção a Peto de Lagarelhos. Até aqui, é uma ‘autoestrada’ de duas faixas. Mas antes de Peto de Lagarelhos os concorrentes viram para Ventuzelos, zona rápida antes e depois da povoação. Depois, novamente uma zona muito rápida, a descer ligeiramente, até à povoação de Vilas Boas, onde passam novamente por uma zona de empedrado, que se mantém um bom bocado até depois do fim da povoação, embora em zona rápida, que se estende até ao fim, mas já em bom piso, estreito, até Redial, onde termina a PEC. Um troço desafiantes com várias mudanças de ritmo.