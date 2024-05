Pedro Silva: “só queremos que a Domingos Sport nos recupere o carro em 7 dias!”

Foi um Rali Terras D’Aboboreira para esquecer para Pedro Silva e Roberto Santos, que capotaram e foram forçados a abandonar a terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2RM (duas rodas motrizes). O Peugeot 208 Rally4 agora entregue à Domingos Sport que tenta recuperar o carro a tempo do Rali de Portugal.

Depois de um arranque cauteloso na etapa de sexta-feira, a dupla entrou no sábado do Rali Terras D’Aboboreira com um ritmo forte, passando de 11° para 7° num troço e indo a caminho da luta pelo pódio do CPR 2RM, quando na quarta classificativa um salto traiçoeiro os fez capotar e desistir.

“A desilusão é grande porque tínhamos o setup certo no segundo dia e estávamos a subir na classificação, no momento do acidente estávamos super fortes e seguros, mas o local era muito traiçoeiro e fez-nos capotar. Quero agradecer imenso a quem esteve em Amarante para nos apoiar e a quem nos ligou para confortar. São isto os Ralis”, disse Pedro Silva.

No entanto, o acidente coloca em causa a presença no Vodafone Rali de Portugal. “neste momento só queremos que a Domingos Sport nos recupere o carro em 7 dias para estar no Rali de Portugal. Vamos ter fé para estar presentes”, concluiu o piloto.