Pedro Silva apresentou projeto no CPR: “queremos estar na luta pelo título” | AutoSport

A Casa de Artes e Cultura do Tejo em Vila Velha de Ródão foi o palco privilegiado da apresentação oficial da época da dupla Pedro Silva/Roberto Santos. Perante centenas de convidados, a dupla de embaixadores da Beira Baixa viveu uma festa “à mundial” e revelou a ambição de estar na luta pelo título no Campeonato de Portugal de Ralis Duas Rodas Motrizes 2024.

Foi no passado dia 10 de Fevereiro que a Casa de Artes e Cultura do Tejo em Vila Velha de Ródão assistiu a uma apresentação digna do “Mundial”. A equipa da Beira Baixa, constituída por um piloto Rodense e um navegador Albicastrense, proporcionou um fim de dia magnífico aos seus parceiros, famílias, amigos, equipa e comunicação social.

Foram cerca de 200 pessoas que conheceram o projeto em primeira mão e a muito esperada decoração do Peugeot 208 Rally4 preparado pela Domingos Sport que vão usar no CPR 2RM.

Durante o evento, Pedro Silva, porta-voz do projeto, assumiu que “depois de uma época de 2023 que foi claramente de aprendizagem do Peugeot 208 Rally4 e onde também fomos evoluindo como equipa, agora sentimos que estamos prontos para ser mais ambiciosos e assumimos que queremos estar na luta pelo título nacional. Sabemos que vai ser, uma vez mais, um campeonato muito competitivo, mas temos confiança no nosso valor e sabemos que, a exemplo do que sempre aconteceu, vamos poder contar com o Peugeot sempre ao mais alto nível técnico, mercê dos cuidados da Domingos Sport”.

Para que tenham todas as possibilidades de cumprida a ambição assumida, Pedro Silva e Roberto Santos estarão à partida das oito provas do campeonato, o que se afigura como mais um feito por parte da equipa da Beira Baixa que, reconhecidamente, é das que melhor trata a sua comunicação.

“Felizmente, ao contrário do que sucedeu em 2023, conseguimos reunir os apoios necessários para estar à partida de todos os ralis do campeonato. Quero agradecer às autarquias e às empresas que nos apoiam por nos estarem a proporcionar esta oportunidade. Sabemos que isto também aumenta a nossa responsabilidade e tudo faremos para devolver a confiança com bons resultados e, se possível, com o título!”, salientou Pedro Silva.

A dupla vai testar o Peugeot durante os próximos dias, preparando-se da melhor forma para o arranque das hostilidades desportivas, que acontecerá no Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto, que decorre nos dias 23 e 24 deste mês de fevereiro.