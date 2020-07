Pedro Paixão vai ao Rali Vinho da Madeira tentar manter ritmo da Calheta

O piloto Pedro Paixão vai participar no próximo Rali Vinho da Madeira com o mesmo objetivo da primeira prova do ano, o Rali da Calheta.

“Queremos nos divertir pois, se não conseguirmos apoios, esta poderá ser a nossa última prova do ano. O nosso carro é mais fraco do que o da concorrência e se conseguirmos a rapidez e consistência do Rali Calheta, tanto melhor. Ai obtivemos um ótimo resultado”.

“Vamos tentar o mesmo ritmo, sem correr riscos. Se conseguirmos lutar com os adversários será muito bom. Se não conseguirmos, não vamos atrás deles.”